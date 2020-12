.



Laudatorin Mara Michel, brachte es auf den Punkt:

Wir sprechen in der textilen Nachhaltigkeit von drei Ebenen: derSozialen, derÖkologischen und derÖkonomischen.



Die ökologische Ebene, hin zu mehr Nachhaltigkeit in den Produkten mit Rücksicht auf Umwelt, Natur und Ressourcen, entwickelt sich mitenormer Schubkraft, zu der die CORONA-Pandemie beigetragen hat, kraft der Bremswirkung, die uns alle zum Nachdenken Zeit gegeben hat. Politik und Gesellschaft unterstützen und treiben, "von oben und unten" gleichermaßen, nachhaltige Konzepte und Produkte von Start Ups und etablierten Firmen. Ein großes Danke an die Initiatoren des 1. Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Design.



Fragt man Designer.innen nach dem sozialen Element in der Nachhaltigkeit, ist die Antwort übereinstimmend: "wir brauchen mehr Wertschätzung, Vertrauen und Augenhöhe für unser Können". Hinzu kommt der Anspruch auf Achtung, Beachtung, adäquate Bezahlung und Empathie als neu verstandene Haltung gegenüber den Menschen, die in der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten und von ihr leben (müssen).



Im ökonomischen Bereich stellt sich die Frage, warum immer noch auf Wachstum und mehr Profit gebaut wird. Warum nicht den Erhalt erstreben? Dafür noch mehr Nachhaltigkeit, keine Rabattschlachten mehr, keine Black Fridays. Stattdessen jeden DIEN.S.TAG (DIENABILITY-TAG) - nachhaltiges Kaufen bewerben mit dem Etikett (tag) der Nachhaltigkeit.



DIE GEWINNER:

In Gruppe V- Vorreiter gewannen:



1. CoccconUG- Fashion For Bio-Diversity - Gewaltfreie Seide

Bei der Seidenstoff-Herstellung werden die Raupen nicht umgebracht und dürfen vor Verarbeitung der COCOONS als Schmetterlinge schlüpfen und weiterleben für den Kreislauf der Natur. Sie bestäuben die Vielfalt der angebauten Früchte und Gemüsearten. Das Seiden-Garn-Spinnen und Weben ermöglicht einer großen Region in Indien ein nachhaltiges Arbeiten, Verdienen und Leben.



2. erlichtextil Vorfreude GmbH - nachhaltig und fair produzierte Unterwäsche mit sexy Optik

Eine Sexy Unterwäsche, die in nichts an die Liebestöter der Großeltern erinnert. Was beweist, dass sich nachhaltig und gesund vom "Müsli.Image" verabschiedet hat und eine hohe Ästhetik ausstrahlt.



In Gruppe VI -Vorreiter gewannen:



1. FANFARE - modern contemporarywomen's&unisexclothing

Jung, frech und für alle zu tragen: eine Gendermode, die individualisiert in die Zukunft weist.



2. NINA REIN - Nachhaltige Businesskleidung für Frauen

Ganz schlicht, sehr elegant und absolut zeitlos - ein Gewinn für die Berufswelt.

Auch für Berufseinsteigerinnen erschwinglich, da Sie Nina Reins Mode auch leihen können. Gefertigt wird regional und in Europa, Die Stoffe kommen unter anderem von Nachhaltigkeits-Sieger COCCCON.



3. OceanSafe GmbH

Nicht nach Produktion Schadstoffe, Müll und Plastik aus den Meeren fischen, ist das unbedingte Credo von Ocean Safe, sondern vorbeugend Materialien verwenden, die gar keine Schadstoffe und Plastik enthalten: vorbeugen, statt retten.



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE PREISTRÄGER.INNEN

