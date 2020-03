Pressemitteilung BoxID: 792880 (VDKF Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V.)

"Bonner Stimme" fordert Anerkennung als systemrelevante Berufsgruppe

Die „Bonner Stimme“ hat in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier um Anerkennung des Kälteanlagenbauerhandwerks als systemrelevante Berufsgruppe gebeten.



In diesem Schreiben ist dargelegt, dass Kältetechnik eine entscheidende Rolle in unserem Wirtschaftssystem spielt und der Kälteanlagenbauer eine in Bezug auf die Grundversorgung kritische Dienstleistung gemäß §1 Absatz 3 der BSI-KritisV ausübt.



„Die Ausbreitung des Corona Virus und die damit verbundenen Folgen sind derzeit nicht abschätzbar. Gleichwohl muss die Grundversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten bleiben. Unsere Handwerksbetriebe der Kälte- und Klimatechnik sind Dienstleister in vielen Sektoren der deutschen Wirtschaft. Als Dienstleister für Unternehmen der kritischen Infrastruktur (BSI-KritisV) sind wir in allen dort definierten Sektoren tätig.



Vor diesem Hintergrund ist es unsere Forderung, das Kälteanlagenbauerhandwerk als systemrelevanten Beruf anzusehen bzw. anzuerkennen.“



Zeitgleich wurde der ZDH gebeten, „ … dieses Anliegen zu unterstützen und bei den zuständigen Stellen darauf hinzuwirken, dass die Systemrelevanz des Kälteanlagenbauerhandwerks entsprechend anerkannt, die Kälte-Klima-Fachbetriebe als systemrelevante Unternehmen eingestuft und die notwendigen Maßnahmen und ggf. Weisungen etc. veranlasst werden.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (