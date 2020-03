Pressemitteilung BoxID: 789186 (VauDe Sport GmbH & Co. KG)

VAUDE und eBay starten Upcycling Store

Restmaterialien aus der Textil-Produktion für Do-it-Yourself-Fans

Neuer Upcycling Store in Deutschland für hochwertige Restmaterialien aus der Textil-Produktion

Kreative und Bastelfans können ihre Ideen mit Materialresten aus der VAUDE Manufaktur am Firmenstandort in Deutschland verwirklichen

Der gesamte Erlös der Verkäufe kommt der Kinderrechtssorganisation „Save the Children“ zu Gute





Taschen, Geldbeutel oder sogar Blumentöpfe – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Über einen gemeinsam initiierten Upcycling Store verkauft VAUDE, der nachhaltige Outdoor-Ausrüster Europas, ab sofort Restmaterialien über den Online-Marktplatz eBay.de.



Hier werden zum Beispiel Materialien angeboten, die in der VAUDE Manufaktur am süddeutschen Firmensitz in Tettnang anfallen. Die hochwertigen, robusten und umweltfreundlichen PVC-freien Materialen, die hauptsächlich aus der Fahrradtaschen-Produktion stammen, eignen sich für alle, die gerne nähen, basteln und kreativ werden möchten. So lassen sich Reste und Verschnittstücke aus der Produktion sinnvoll nutzen, anstatt sie achtlos zu entsorgen. Im neuen Upcycling Store können soziale Einrichtungen, Schulen oder Kindergärten und alle DIY-Begeisterten über Online-Auktionen vorgepackte Kisten mit bunt gemischten Reststoffen ersteigern.



Der komplette Erlös geht an die gemeinnützige Stiftung „Save the Children“, die sich seit über 100 Jahren für die Rechte von Kindern stark macht und mittlerweile in über 120 Ländern im Einsatz ist.



Ziel ist es, möglichst viele Unternehmen, vor allem aus der Textilbranche, dazu zu bewegen, mitzumachen und im Upcycling Store ebenfalls Restmaterialien anzubieten, die sich für Upcycling-Produkte eignen.



Zusammenarbeit VAUDE und eBay



Mit dem neuen Upcycling Store setzen eBay und VAUDE ihr gemeinsames, erfolgreiches Engagement für mehr Nachhaltigkeit fort: Bereits seit 2015 gibt es den VAUDE Second Use Shop bei eBay, in dem gebrauchte VAUDE Produkte privat weiterverkauft werden können.



„Wir freuen uns, mit eBay einen starken Partner für den Upcycling Store an unserer Seite zu haben“, erklärt Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VAUDE Sport. „Recycling bedeutet in den meisten Fällen, dass Abfälle downgecycelt, also verbrannt und in Energie umgewandelt werden. Gemeinsam wollen wir genau das Gegenteil erreichen und überschüssigen Materialien aus der Produktion ein neues Leben geben. Der Upcycling Store ist ein weiterer Baustein in unserem Engagement für ein langes Leben unserer Produkte. Damit führen wir unsere VAUDE Green Shape-Strategie konsequent fort, in deren Rahmen wir uns für einen konsequent nachhaltigen Lebenszyklus unserer Produkte einsetzen – vom Design über die Produktion bis hin zu Pflege, Reparatur und Verwertung.“



Heiko Johannisson, Head of Sports bei eBay in Deutschland: „Wir sind uns bewusst, dass unser Geschäft einen Einfluss auf die Umwelt hat, da unser Online-Marktplatz wie kein anderer eine Kreislaufwirtschaft ermöglicht. VAUDE ist bereits seit mehreren Jahren ein wertvoller Kooperationspartner. Ich freue mich, die großartige Zusammenarbeit mit dem neuen Upcycling Store fortzuführen.“



VAUDE weitet Upcycling-Engagement aus



Mit dem neuen Upcycling Store hat VAUDE einen weiteren Meilenstein erreicht, nachdem sich das Unternehmen bereits seit einigen Jahren bewusst für dieses Thema engagiert. Die ersten Upcycling-Produkte entstanden im Rahmen von Näh-Workshops für Geflüchtete. 2018 eröffnete VAUDE eine eigene Upcycling-Werkstatt, in der seither Shopper-Taschen und andere Produkte aus Restmaterialien hergestellt werden, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Parallel dazu gründete VAUDE eine Upcycling-Community, über die Materialien und Ideen für Upcycling-Produkte ausgetauscht werden. Aus diesem Projekt hat sich der neue Upcycling Store entwickelt, der nun von der hohen Kundenreichweite von eBay profitiert: Allein in Deutschland hat der Online-Marktplatz mehr als 18 Millionen aktive Käufer.



Weitere Infos:



https://www.vaude.com/de-DE/Unternehmen/Projekte-Kampagnen/Upcycling/



https://www.ebay.de/b/VAUDE-Upcycling/bn_7116413667



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay und eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch ‚Connected Commerce‘ wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.

