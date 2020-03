Pressemitteilung BoxID: 789788 (VauDe Sport GmbH & Co. KG)

"Mut steht uns gut". Das Buch von Antje von Dewitz.

.

ANTJE VON DEWITZ

MUT STEHT UNS GUT

Nachhaltig, menschlich, fair – mit Haltung zum Erfolg



Mit einem Vorwort von Winfried Kretschmann



192 Seiten

ISBN-13 9783710900723

€ 15,99 [D], € 15,99 [A] | CHF 23.00

Erscheinungstermin: 09.04.2020

Bitte besprechen Sie das Buch nicht vor diesem Termin!



»Antje von Dewitzs Buch ist eine Anleitung, wie man mit Weitsicht, Leidenschaft und Tatendrang Veränderungen erfolgreich gestaltet. Es ist eine Geschichte, die Mut macht und Zuversicht gibt.« WINFRIED KRETSCHMANN, Ministerpräsident Baden-Württemberg



Was wäre, wenn ein Unternehmen die Verantwortung für Mensch und Natur ernst nimmt? Wenn eine Unternehmerin Werte wie Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Vertrauen zur praktischen Firmenphilosophie macht und selbst konsequent lebt? Antje von Dewitz und ihr Team zeigen, dass man scheinbar alternativlose Paradigmen wirtschaftlichen Erfolgs über Bord werfen und damit ziemlich erfolgreich sein kann.



Immer mehr, immer billiger, maximaler Profit – und nach uns die Sintflut? Dass es anders geht, und zwar erfolgreich, zeigt das Familienunternehmen VAUDE, das Nachhaltigkeit bereits vor über zehn Jahren zum Erfolgsmodell machte und mit seiner Strategie beweist, dass ökonomischer Erfolg und ökologische und soziale Verantwortung keine Widersprüche sind. Das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda, nicht nur in Sachen Familienfreundlichkeit ist das Unternehmen Vorreiter. Ob Klimawandel oder der Umgang mit Migranten: Antje von Dewitz bezieht klar Position, geht voran und motiviert. In ihrem Buch nimmt sie uns mit auf eine Reise in die Zukunft, die bei VAUDE bereits Gegenwart ist.



»Ich wünsche mir, dass unser Planet auch für meine Kinder lebenswert bleibt. Wir sollten nur den Mut aufbringen, die nötigen Veränderungen in viele Taten umzusetzen«. ANTJE VON DEWITZ



Dr. Antje von Dewitz, geboren 1972, ist seit 2009 Geschäftsführerin der Outdoor-Marke VAUDE, die 1974 von ihrem Vater gegründet wurde. Für das langjährige soziale und ökologische Engagement wurden sie und das Familienunternehmen vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis und dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Sie lebt mit ihrem Mann und vier Kindern am Bodensee.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (