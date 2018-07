VASNER Zipris GR » Der neue Infrarot Glasheizkörper im Ultra Slim Design

Mit der neuen Zipris GR bietet VASNER seit kurzem einen rahmenlosen Glasheizkörper, der dank ultraflacher Form regelrecht mit seiner Umgebung zu verschmelzen scheint. Die geringe Bautiefe von nur 2 cm erweckt zusammen mit der besonderen VASNER Wandhalterung einen schwebenden Eindruck. Wie schwerelos hängt die Infrarotheizung an der Wand und wird zum modernen Blickfang. Nicht nur optisch überzeugt die neue Glas Heizung von VASNER. Auch mit seiner beeindruckenden Heizleistung von bis zu 900 Watt sorgt der Infrarot Glasheizkörper für eine angenehme Temperatur und gemütliche Wärme. Ideal als Hauptheizung für ganze Räume, Wohnungen und Häuser.



Erhältliche Glasheizkörper Modelle



Neben der puristischen Optik in Weiß sind die neuen Glasheizkörper von VASNER auf Wunsch auch in allen anderen RAL Farbtönen erhältlich. Wählen Sie einfach die Farbe, die ideal zu Ihrer Wand bzw. Einrichtung passt. Zudem sind die Strom Heizungen in unterschiedliche Kategorien unterteilt, die jeweils bestimmte Maße und max. Heizleistung umfassen. Je größer die Fläche der Heizkörper, desto stärker ist die Heizkraft. Die Zipris GR Infrarot Glasheizkörper gibt es in folgenden Größen (Höhe x Breite x Tiefe) und Leistungsstärken:





Zipris GR 400 Watt / 60 cm x 70 cm x 2 cm

Zipris GR 700 Watt / 60 cm x 120 cm x 2 cm

Zipris GR 900 Watt / 60 cm x 140 cm x 2 cm





Abhängig von der Dämmung Ihrer Wohnung, der Anzahl der Außenwände und der Raum-Größe in m² ist eine unterschiedliche Heizleistung erforderlich. Bei Fragen zur geeigneten Größe und Leistung Ihrer Glasheizung bietet VASNER einen Service der kostenlosen Beratung. Kontakt: 05246 - 93 55 625



Fortschrittlich heizen mit dem neuen Infrarot Glasheizkörper von VASNER



Mit dem Zipris GR Glasheizkörper können Sie einerseits sehr effizient heizen, andererseits ist die entstehende Wärmequalität viel angenehmer als bei einer Konvektionsheizung. Dies liegt daran, dass nicht die Luft erwärmt wird wie bei einer klassischen Öl- oder Gasheizung. Stattdessen spendet der Heizkörper direkte Wärme. Sein Geheimnis? Gezielte Infrarot Strahlung, die beim Auftreffen auf der Haut die Moleküle in Schwingung versetzt und für ein Wärmegefühl im ganzen Körper sorgt. Natürliche, sonnenähnliche Wärme überall im Haus. Da der Infrarot Glasheizkörper ohne eine Erwärmung der Luft arbeitet, wird eine unnötige Luftumwälzung und lästige Staubaufwirbelung vermieden. Die ideale Heizung also für Allergiker und Asthmatiker. Und da keine langwierige Beheizung der kompletten Raumluft stattfinden muss, um die gemütliche Wärme wahrzunehmen, sparen Sie beim Heizen außerdem an Energie. Die Elektro Heizkörper der Zukunft – edel und effizient.



Neue Heizung, vertraute Qualität » Der VASNER Glasheizkörper mit TÜV Siegel, 5 Jahre Garantie & deutscher Heiztechnik



Wie alle Infrarotheizungen von VASNER erfüllen die Zipris GR Glasheizkörper höchste Qualitätsstandards. Die Elektro Heizkörper sind 100% Made in Germany. Sowohl die innere Technik als auch die edle Heizkörperverkleidung aus Glas werden in Deutschland gefertigt. Dabei setzt der Hersteller bei der Zipris Serie ausschließlich deutsche Carbon Heiztechnik ein. Die hochwertig verarbeiteten Heizmatten besitzen keine Knicke oder Unebenheiten, die sonst zu gefährlichen Hot Spots führen könnten. Stattdessen verteilt sich die Hitze gleichmäßig über die Oberfläche der Infrarotheizung, wodurch eine effiziente Wärmestrahlung entsteht. Für die Heizfläche der Produkte wird nur hochwertiges ESG Sicherheitsglas eingesetzt, das durch seine Schlag-, Kratz- und Wasserfestigkeit punktet. Mit einem Schutzwert von IPX4 (Spritzwasserfest) ist die grazile Infrarot Heizung in Weiß also sogar für den Einsatz im Bad geeignet. 5 Jahre Garantie bietet das Unternehmen VASNER auf seine neue Glasheizung. Auch im unabhängigen Test konnte das Produkt mit seiner Qualität überzeugen. Die Sicherheit und Hochwertigkeit der Infrarotheizung sind TÜV geprüft und zertifiziert.



Die effiziente Steuerung der edlen Elektroheizung aus Glas



Da die neuen Glas Infrarotheizungen von VASNER elektrisch betrieben und inkl. Netzstecker geliefert werden, können sie ganz einfach an jede haushaltsübliche Steckdose angeschlossen werden. Und schon sind die Produkte einsatzbereit! Um möglichst effizient heizen zu können und dabei Energie und Kosten zu sparen, empfiehlt sich die Kombination der Artikel mit einem programmierbaren Thermostat. Dies lässt eine automatische Regelung der Temperatur nach Tageszeit und Wochentag zu, sodass immer nur geheizt wird, wenn Sie zuhause sind. Unterschiedliche Angebote zur automatisierten Temperaturregelung wie Funkthermostate und Steckdosenthermostate finden Sie auf der VASNER Homepage.



Nähere Details zum neuen Zipris GR Infrarot Glasheizkörper von VASNER gibt es auf der Produktseite: https://www.vasner.com/de/produkte/vasner-zipris-gr-infrarot-glasheizkoerper/



Allgemeine Informationen zur Infrarotheizung finden Sie im VASNER Ratgeber: https://www.vasner.com/de/infrarotheizungen/

