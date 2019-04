Pressemitteilung BoxID: 748848 (VARTA-Führer GmbH)

16 erlesene Wellness-Hideaways in Südtirol

Die angenehmen Temperaturen, das außergewöhnliche Lichterlebnis und die alpine Schönheit der Natur machen Südtirol zu jeder Jahreszeit einzigartig. Südtirol ist mit rund 300 Sonnentagen eine der sonnigsten Regionen in den Alpen. Beeindruckende Burgen, imposante Schlösser, romantische Kirchen und heimelige Bauernstuben sind typisch für das Landschaftsbild Südtirols. Der perfekte Mix aus mediterranem Flair und atemberaubender Berglandschaft lässt für Urlaubshungrige keine Wünsche offen.



Der Wellness-Urlaub ist heute aus dem Tourismus nicht mehr wegzudenken. Während viele Wellness-Anwendungen ihren Ursprung im fernöstlichen Raum haben, stehen die Südtiroler Wellnesshotels für ihren Ursprung in der Alpenregion und bieten dem Gast die Besonderheiten aus der Natur - vom entspannenden Heubad über natürliche Anwendungen und kulinarische Genüsse bis hin zur vitalisierenden Kräutersauna - umrahmt mit der faszinierenden Landschaft der Südtiroler Bergwelt.



Die Experten des Varta-Führers haben die schönsten Verwöhnadressen in Südtirol in einer Fotostrecke zusammengestellt. Darunter sind sowohl kleine Hotels, die sich durch einen besonders persönlichen Service auszeichnen, aber auch größere Häuser, die sich zu echten SPA-Resorts entwickelt haben. Ob schlicht oder edel, modern oder romantisch – alle Wellnessparadiese anspruchsvollen Entspannungssuchenden beste Voraussetzungen, um für ein paar Tage der Hektik des Lebens zu entfliehen.



Das sind die 16 erlesenen Wellness-Hideaways in Südtirol:



1. Hotel Therme Meran

2. Hotel Giardino Marling

3. Romantik Hotel Turm, Völs am Schlern

4. Spanglwirt, Sand in Taufers

5. Ruster Resort, Algund

6. Sporthotel Obereggen, Deutschnofen

7. ADLER DOLOMITI Spa & Sport Resort, Sankt Ulrich

8. Hotel Wiesenhof, Algund

9. Romantik Hotel Weisses Kreuz, Mals

10. Hotel Seeleiten, Kaltern

11. Romantik Hotel Santer, Toblach

12. Hotel Petrus, Bruneck

13. Hotel Girlanerhof, Eppan

14. Hotel Erika, Dorf Tirol

15. Hotel Castel, Dorf Tirol

16. AMONTI Wellnessresort, Ahrntal

