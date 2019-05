Pressemitteilung BoxID: 753526 (Vaddi Concerts GmbH)

Rhythm of the Dance

21st Anniversary Celebration Tour

.



Di, 07.01.2020 | 20:00 Uhr | Reutlingen, Stadthalle

Mo, 20.01.2020 | 19:30 Uhr | Balingen, Stadthalle



Wie ein Blitz hat Rhythm of the Dance mit seinen pulsierenden Rhythmen, purer Energie und melodischen irischen Klängen in 50 Ländern rund um den Globus eingeschlagen und begeisterte bisher über sieben Millionen Fans weltweit!



Fans auf der ganzen Welt durften bereits über 2.000 Jahre Tanz, Musik und Kultur aus vorkeltischen Zeiten bis zu modernen Sounds von heute erleben, alles vereint in einer zweistündigen Show. Flinke Füße, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, faszinierend synchron über das Parkett tanzen, aufwändige und sensationelle Licht- und Soundeffekte, fantasievolle Kostüme und fantastische Musik kennzeichnen eine der besten irischen Stepptanzshows.



Neben der unglaublichen Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, hat Rhythm of the Dance überragende Sänger und Musiker der traditionellen irischen Musik zu bieten. Diese Kombination aus der Crème de la Crème an Tänzern, Sängern und Musikern verknüpft mit der neuesten Technologie ist es, die die Zuschauer auf eine aufregende und energievolle zweistündige Reise durch die Zeiten entführt und für Begeisterung sorgt.



Mit Blitzgeschwindigkeit absolvieren die begabten Tänzer ganze 25 Kostümwechsel während der Show. Die Live-Band besteht aus Top Klasse-Musikern, die eine Bandbreite an teilweise außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen, dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (irischer Dudelsack), der Bodhran (irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo.



Bereits sieben Millionen Fans wurden von den meisterhaften tänzerischen Leistungen sowie der Mischung aus mystischen Klängen vergangener Zeiten und modernen Pop-Balladen in ihren Bann gezogen. Zu ihrem 20jährigen Jubiläum wünschen sich alle Beteiligten der Show weitere sieben Millionen Menschen rund um den Globus in den kommenden Jahren zu verzaubern. Mit über 200 Konzerten im Jahr begeistert die Show Zuschauer auf allen Kontinenten. Einige Fans behaupten sogar: das ist Entertainment nicht von dieser Welt!



Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder auf www.vaddi.tickets



*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20€ / Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60€ / Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)



Weitere Informationen und Bildmaterial erhalten Sie ebenfalls auf www.vaddi.tickets

