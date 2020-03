Pressemitteilung BoxID: 790405 (Vaddi Concerts GmbH)

Konzerte mit Kastelruther Spatzen werden verschoben

Für März/April 2020 geplante Konzerte mit den Kastelruther Spatzen werden verschoben – zwei Konzerte bereits neu terminiert



Die drei von Vaddi Concerts veranstalteten Konzerte mit den Kastelruther Spatzen am 31.03.20 in Balingen, 01.04.20 in Friedrichshafen und 04.04.20 Freiburg werden verschoben. Das Konzert im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen soll am 10.11.20 nachgeholt werden, das im Konzerthaus Freiburg am 11.11.20. Für das Konzert in der volksbankmesse Balingen wird noch nach einem neuen Termin gesucht. Informationen über Termin-Verschiebungen oder -absagen finden Sie auf unserer Website www.vaddi.tickets und unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken. Die Tickets für Friedrichshafen und Freiburg behalten ihre Gültigkeit. Bis zur endgültigen Entscheidung, ob das Konzert in Balingen nachgeholt werden kann, behalten auch diese Karten ihre Gültigkeit.



