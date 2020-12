K.I.Z. sind zurück! Nach über einer halben Dekade veröffentlichen K.I.Z. kommenden Mai ihr neues Album „Rap über Hass“. Die gleichnamige Tour folgt ab Februar 2022.



Ab sofort darf Rap wieder Gefühle und Emotionen zeigen. Liebe, Zuneigung und Empfindsamkeit sind keine Schimpfworte mehr. Und es darf wieder randaliert und gepöbelt werden, denn die Erfinder von deutschem Humor machen jetzt „Rap über Hass“.



„Rap über Hass“ ist das sechste Studioalbum von K.I.Z. und erscheint am 28. Mai 2021. Vorab ist bereits am 04.12.20 das Album zum Album „Und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung“ digital veröffentlicht worden. Und natürlich muss „Rap über Hass“ auch live der Menschheit präsentiert werden. Dafür gehen K.I.Z. dann ab Februar 2022 auf „Rap über Hass“-Tour 2022 mit 17 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Tickets erhältlich unter www.krasserstoff.de und www.vaddi.tickets.



