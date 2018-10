12.10.18

Wenn die Tage kälter und stressiger werden, ist Weihnachten nicht mehr weit. Und so sehr man sich auch auf die schönste Zeit des Jahres freut, so willkommen sind die seltenen Momente der Ruhe und Besinnlichkeit. GREGORIAN laden hierfür zu ganz besonders besinnlichen Abenden ein: Mit den "Holy Chants" erwarten die Fans dieser faszinierenden Band im Dezember 2018 fünf unvergessliche Weihnachtskonzerte in Deutschland und Österreich.



Seit 1999 verknüpfen die klassisch ausgebildeten Sänger aus England die geheimnisvolle Mystik gregorianischer Choralgesänge mit Popmusik und gewinnen damit Fans auf der ganzen Welt. Über 10 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Awards sowie Gold- und Platinauszeichnungen, ausverkaufte Tourneen, rund 2 Millionen begeisterte Besucher - GREGORIAN gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Acts weltweit. Der unverwechselbare Sound sowie die beeindruckenden Live-Produktionen sind in Garant für wirklich große Live-Erlebnisse.



Als Highlight zum perfekten Jahresausklang, kleiden die Sänger die schönsten Christmas-Pop-Songs und beliebtesten Weihnachtsmelodien ins mystische Gewand ihres einmaligen GREGORIAN-Mixes: Traditionelles und Modernes trifft auf mittelalterliche Klänge, neue Interpretationen, spannende Arrangements, beeindruckende Stimmen und eine einzigartige Umsetzung. In besonders schöner Advents-Atmosphäre ausgewählter Konzerthäuser in Leipzig, Berlin, Magdeburg, Nürnberg, Freiburg und Wien werden GREGORIAN ihren Fans die Magie des Choralgesangs präsentieren und mit ihnen gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten feiern. Die Besucher können sich auf einen Abend zum Innehalten im Vorweihnachtstrubel, mit Musik und mitreißenden Interpretationen vertrauter Melodien freuen, die Sie voraussichtlich noch bis Weihnachten begleiten werden. Ein Abend voller Überraschungen und weihnachtlicher Stimmung der wahrlich besonderen Art!



Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder auf www.vaddi-concerts.de

*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20€ / Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60€ / Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

Weitere Informationen und Bildmaterial erhalten Sie ebenfalls auf www.vaddi-concerts.de

(lifePR) (