Die Veranstaltungen mit Simple Minds in Freiburg (31.03.20) und Ravensburg (01.04.20) und Lord of the Dance in Saarbrücken (25.03.20) behördlich untersagt

Ersatztermine für 2021 geplant

Die zuständigen Behörden im Saarland und in Baden-Württemberg haben nun ebenfalls beschlossen alle Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmern zu untersagen. Davon betroffen sind auch die Veranstaltungen mit Lord of the Dance am 25.03.20 in der Saarlandhalle Saarbrücken und die beiden Konzerte mit Simple Minds am 31.03.20 in der SICK-Arena Freiburg und am 01.04.20 in der Oberschwabenhalle Ravensburg.



Gemeinsam mit den Tourneeveranstaltern sind wir bemüht für alle drei Veranstaltungen Ersatztermine zu finden. Informationen über Termin-Verschiebungen oder -absagen finden Sie auf unserer Website www.vaddi.tickets und unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken. Die Tickets für Lord of the Dance in Saarbrücken und Simple Minds in Freiburg und Ravensburg behalten bis zur endgültigen Entscheidung ihre Gültigkeit.



Auf der zweiten Seite finden Sie die offiziellen Statements der Tourneeveranstalter.



Lord of the Dance / Live Nation

Auch die Erfolgsshow Lord of the Dance ist jetzt von der behördlichen Absage als Folge der Coronavirus-Krise betroffen. Während die ersten 15 Shows noch reibungslos über die Bühne gingen, kam jetzt das vorläufige Ende.



Alle Veranstaltungen vom 12. März bis 2. April können aufgrund der Verfügung nicht mehr wie geplant stattfinden. Veranstalter und Produktion arbeiten an Ersatzterminen in den Wintermonaten, die so schnell wie möglich bekanntgegeben werden. Bis dahin behalten die Tickets für Rostock, Neubrandenburg, Berlin, Erfurt, Leipzig, Magdeburg, Schwerin, Hannover, Hamburg, Bielefeld, Saarbrücken, Wetzlar, Lingen, Bremen, Kiel, Münster, Düsseldorf und Essen ihre Gültigkeit.



Simple Minds / FKP Scorpio

Die lokalen Gesundheitsbehörden mehrerer Bundesländer haben aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Virus Veranstaltungsverbote verhängt, denen FKP Scorpio selbstverständlich Folge leisten wird. Davon betroffen sind nach derzeitigem Stand alle größeren Shows mit mehr als 1.000 Besucher*innen, die genauen Kriterien für betroffene Veranstaltungen und die Länge des Verbots können zwischen den Bundesländern allerdings variieren. Wir arbeiten an Ersatzterminen für die entsprechend ausfallenden Simple Minds-Termine und werden euch hier schnellstmöglich informieren.



Generell werden wir alles daransetzen, für alle betroffenen Shows Ersatztermine anzubieten. In diesem Fall behalten alle Tickets ihre Gültigkeit. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen haben oberste Priorität, weshalb wir die Empfehlung der Politik und Entscheidung der Behörden nachvollziehen können. Dennoch bedauern wir es für euch, dass zahlreiche Konzerte und andere lang herbeigesehnte Shows erst einmal verschoben werden müssen.



Ihr





