Pressemitteilung BoxID: 791986 (upc cablecom GmbH)

Alle Kinderkanäle werden freigeschaltet

In der ganzen Schweiz ist schulfrei, allerdings unter besonderen Bedingungen: Die Kinder dürfen kaum Freunde treffen, Ausflugsmöglichkeiten sind eingeschränkt und viele Eltern gestalten die Betreuung im Home Office. Um den Kindern dennoch ein spannendes Unterhaltungsprogramm zu bieten, schaltet UPC ab dem 25. März 2020 alle Kindersender kostenlos frei. Ausserdem wird mit RTL UHD ein Sender ins Programm aufgenommen, der auch den Erwachsenen viel Unterhaltung in bestechender Bildqualität bietet.



Die aktuelle Situation verlangt nach Massnahmen, um den Alltag trotz aller Einschränkungen abwechslungsreich zu gestalten. Dies vor allem für die Kleinsten unter uns, für die UPC vom 25. März bis 6. Mai 2020 alle Kinderkanäle freischaltet – und zwar kostenlos. Die Freischaltung erfolgt automatisch und gilt für alle Digital TV-Kunden. Die freigeschalteten Sender können neben der UPC TV Box – von der mittlerweile über 300‘000 auf dem Markt sind – auch mit älteren Geräten (z.B. Horizon oder Mediabox) empfangen werden.



Senderübersicht: Freigeschaltete Kinderkanäle



Deutschsprachige Sender:

- Boomerang HD

- Cartoon Network HD

- Disney Junior HD

- Disney XD HD*

- Nick Jr. HD

- Junior



Italienischsprachige Sender:

- Disney Jr*

- Boomerang

- Cartoon Network



Französischsprachige Sender:

- Boing France HD

- Boomerang France HD

- Canal J HD

- Disney Channel HD*

- Disney XD HD*

- Disney Junior HD

- nickelodeon HD

- Nickelodeon Jr

- TiJi HD



* Diese Sender werden von Disney per 31.03.2020 in der Schweiz bei allen Anbietern eingestellt.



Neuer Sender „RTL UHD“: Serien und Live-Shows



UPC erweitert gleichzeitig ihr Entertainment-Angebot um den neuen UHD-Sender RTL UHD. Besonders Serien-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: GZSZ („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) wird neu in ultrascharfer Qualität gezeigt und gehört auch bei den UPC Kunden zu den beliebtesten Daily-Soaps. Ab der dritten Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ am 28. März 2020 können alle UPC Kunden in UHD-Qualität mitfiebern. Das grosse Finale ist eine Woche später am 4. April 2020 zu sehen. Da bei der Show kein Publikum zugelassen ist, ist die Übertragung in UHD das, was am nächsten an ein Live-Gefühl herankommt!



Alle weiteren Änderungen die am 25. März 2020 im Rahmen einer Senderumstellung erfolgen, finden Sie hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (