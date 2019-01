08.01.19

Zur Vorbereitung und Einstimmung auf die kommende Radsaison präsentieren sich am 23. und 24. Februar 2019 unter dem Motto „Hauptsache Rad“ Initiativen und Unternehmen der Fahrrad-Szene mit Angeboten, Produkten und Workshops im Universum® Bremen. Mitmachen, Ausprobieren und ganz viel Spaß stehen dabei im Mittelpunkt!



Verschiedene Aussteller bieten Informationen und Testmöglichkeiten für Fahrräder an und zeigen Ausstattungen für Alltag, Reise und Sport auf dem Rad. Zu sehen und zu testen sind zum Beispiel Lastenräder, Mountainbikes, Gravel-, Cross- und Rennräder sowie Singlespeeds. Kurzworkshops für Einsteiger und Fortgeschrittene – egal ob jung oder alt – sowie Vorträge runden das Programm ab und geben Einblicke in Fahrradtechnik, Reisevorbereitung und Trainingsmethoden.



Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Samstagabend. Um 18.30 Uhr startet das 3. Bremer Altbauradkriterium, ein Radrennen der etwas anderen Art. Die Rennstrecke geht kreuz und quer durch die Universum®-Sonderausstellung „BIKE IT – vom Laufrad zum Lebensgefühl“. In zwei Durchläufen gilt es für die Teilnehmenden in jeweils zwei Minuten so viele Runden wie möglich zu absolvieren – Fahrtechnik ist dabei eher gefragt als nur schnelle Beine. Infos gibt es unter www.bremen.de/bike-it. Eine kostenfreie Anmeldung für das Rennen ist ab dem 1. Februar 2019 per E-Mail an muchar@gmx.net möglich – schnell sein lohnt sich: es werden nur 25 Startplätze vergeben.



Die Sonderausstellung steht den Besucherinnen und Besuchern zudem an beiden Tagen offen – am Samstag im Rahmen einer Abendöffnung sogar bis 23 Uhr. Kleine und große Rad-Fans finden darin Antworten zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Fahrrades. Über 50 Fahrrad-Modelle, 20 interaktive Exponate sowie Film- und Bildmaterial geben Einblicke in dessen technische, gesellschaftliche und historische Entwicklung. Ein Windkanal simuliert zum Beispiel unterschiedliche Fahrtgeschwindigkeiten: auf einem Fahrrad sitzend spüren die Gäste, wie sich der Fahrtwind anfühlt und wie man sich möglichst windschnittig positionieren kann. Oder wie wäre es mit einer virtuellen Radtour durch Bremen, Jerusalem, Ottawa und Neapel? Das Projekt „Fahrrad-Vision 2040“ veranschaulicht zudem, wie sich Bremen in den kommenden Jahrzehnten als Fahrradstadt weiterentwickeln könnte.





Termin: Das Aktions-Wochenende „Hauptsache Rad“ findet am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 18 Uhr im Universum® Bremen statt (Wiener Straße 1a, 28359 Bremen). Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. ist im regulären Universum®-Ticket inbegriffen.





Bisher feststehende Aussteller: ADFC Bremen, Alles für Globetrotter, Bernd Rennies Sport und Reisen, BREMEN BIKE IT!, Bullitt Bike Shop, EinRad.-Fahrräder, Fietje – Freies Lastenrad Bremen, Film Night Ride Bremen, GEWOBA City Triathlon, Nicolai Crafted Bikes, Shark Sportswear, Sønsteby's Lastenrad Bremen, Velo Lab

