#Corona: Aktuelle Zahlen von heute und vom Wochenende

Die Greifswalder Unimedizin hat am heutigen Montag 138 Abstriche untersucht, davon 6 aus dem Kreis­kran­kenhaus Wolgast und 69 vom Abstrichzentrum. Bisher wurde gut die Hälfte ausgewertet, darunter war ein Test positiv. Dies war allerdings ein Kontrolltest eines stationären Patienten, dessen Infektion bekannt war.



Die Zahlen vom Wochenende:

Am Samstag wurden 38 Abstriche getestet, davon 2 aus dem Kreiskrankenhaus Wolgast, 9 vom Abstrichzentrum. 2 Tests waren positiv.

Am Sonntag wurden 71 Abstriche getestet, davon 7 aus dem KKH, 16 vom Abstrichzentrum. 3 Kontrolltests waren positiv.



Insgesamt wurden seit dem 12. März bis heute Nachmittag 4.092 Abstriche an der UMG genommen. 116 Proben davon waren positiv. Darunter waren zahlreiche Kontroll-Tests bereits bekannter Fälle.

