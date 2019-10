Pressemitteilung BoxID: 773313 (Universitätsklinikum Ulm)

"Verteidiger des Glaubens"

Filmvorführung und Podiumsdiskussion mit Regisseur Christoph Röhl und Prof. Jörg Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm

Immer wieder werden in der Katholischen Kirche Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt. Der Umgang der katholischen Amtsträger u.a. des deutschen Papstes Benedikt XVI mit diesen Verbrechen wird von vielen Seiten kritisiert. Der Dokumentarfilm „Verteidiger des Glaubens“ setzt sich mit dem Schaffen Josef Ratzingers und seiner Rolle im Missbrauchsskandal auseinander. Am Montag, 04. November um 19.30 Uhr wird der Film im Mephisto Kino (Rosengasse 15, 89073 Ulm) im Beisein des Regisseurs Christoph Röhl vorgeführt. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, Prof. Jörg Fegert moderiert die anschließende Podiumsdiskussion. Als Medienvertreter*innen laden wir Sie hierzu herzlich ein.



Die Idee zum Film kam Regisseur Christoph Röhl, der bereits Filme über den sexuellen Missbrauch an der Odenwald-Schule gedreht hat, am Rande einer Veranstaltung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit mit der Klinik hat sich Christoph Röhl bereit erklärt, in der ersten Woche des Kinostarts nach Ulm zu kommen und an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Weitere Teilnehmer sind die Buchautorin Doris Reisinger, der FAZ-Journalist Dr. Daniel Deckers und der katholische Studentenpfarrer in Ulm Michael Zips. Der Kauf von Tickets erfolgt regulär über das Mephisto-Kino vorab online oder gegebenenfalls an der Abendkasse.





