Ungewissheit, Isolation – viele Menschen empfinden die aktuelle Situation als belastend. Wie das Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am UKJ mit den Auswirkungen der Pandemie umgeht, steht im Fokus der aktuellen Ausgabe des Klinikmagazins. Um Patienten in dieser besonderen Zeit weiter versorgen zu können, mussten Strukturen und Angebote in kürzester Zeit angepasst werden. Außerdem müssen neue Patienten behandelt werden, die besonders unter der Ausnahmesituation leiden, aber auch jene, die nach einer COVID-19-Infektion mit psychischen Spätfolgen zu kämpfen haben. Wie die Mitarbeiter der Klinik mit diesen Herausforderungen umgehen und was moderne Psychiatrie noch alles leisten kann, verrät ein Blick ins neue Magazin.



Das Team der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie kann sich übrigens über eine besondere Anerkennung freuen: Das Klinikranking des Nachrichtenmagazins Focus Gesundheit bestätigt seit vielen Jahren, dass die Jenaer Experten führend bei der Behandlung von psychischen Störungen sind. Auch in der aktuellen Ausgabe zum Thema „Psyche & Job“ wird die Klinik gleich mehrfach genannt: Die Jenaer Spezialisten werden in den Kategorien Depression, Zwangsstörungen und Angst empfohlen – im Bereich Angst zählt die Klinik für Psychiatrie sogar zur deutschlandweiten Spitzengruppe des Klinikrankings.



Zum Klinikmagazin: Seit mehr als 20 Jahren existiert das Klinikmagazin des Universitätsklinikums Jena. Es erscheint vierteljährlich und stellt aktuelle Themen aus Medizin und Pflege vor, nennt Ansprechpartner am UKJ und blickt auch hinter die Kulissen von Thüringens größter Klinik.



Die Online-Version des Magazins (Ausgabe 03/2020) ist hier zu finden: https://www.uniklinikum-jena.de/Klinikmagazin.html Auch ältere Ausgaben sind online abrufbar.



Das Klinikmagazin kann außerdem kostenlos bestellt werden: Einfach per Mail an presse@med.uni-jena.de oder per Telefon unter der Telefonnummer: 03641/9-391181.

(lifePR) (