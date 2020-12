Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat mit der Schutzimpfung seiner Mitarbeitenden gegen SARS-CoV-2 begonnen. In einer ersten Lieferung hat das UKE heute Mittag 500 Impfdosen mit dem neuen mRNA-Impfstoff der Firmen BioNtech und Pfizer erhalten. Gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission wird wegen zunächst reduzierter Verfügbarkeit zuerst das Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko geimpft. Dazu zählen vor allem die Mitarbeitenden der COVID-Intensivstationen, der COVID-Normalstationen und der Notaufnahmen, da sie regelhaft COVID-19-Patientinnen und -Patienten versorgen.



Die erste Impfdosis im UKE erhielt um 14 Uhr Sabine Lange (58), Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Infektionsstation der I. Medizinische Klinik und Poliklinik, die seit 42 Jahren in der Pflege und seit 25 Jahren im UKE tätig ist.



„Allen voran die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der COVID-Bereiche haben in den vergangenen Monaten Außergewöhnliches geleistet, ob es in Isolierbereichen, auf Intensivstationen, in stark besuchten Ambulanzbereichen oder auch in der Forschung war. Manchmal sind sie dabei auch ins Risiko gegangen. Alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sie, wo auch immer sie gebraucht wurden, unterstützt. Wir freuen uns sehr, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Impfangebot im UKE nun einen zusätzlichen Schutz bei der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten geben zu können. Wir brauchen jeden Einzelnen und hoffen, Ansteckungen optimal vorbeugen zu können“, sagt Prof. Dr. Burkhard Göke, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE. „Die Nachfrage im Haus nach der Corona-Schutzimpfung ist hoch, die Impftermine für die heutige Impfstofflieferung waren in kürzester Zeit nahezu ausgebucht. Auch ich werde mich selbstverständlich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen – sobald ich an der Reihe bin.“



Weitere Lieferungen des Impfstoffs werden kontinuierlich erwartet.

