Pressemitteilung BoxID: 795356 (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE))

COVID-19-Infektion bei zwei Mitarbeiterinnen des UKE aufgetreten

Kontaktpersonen von COVID-19-Infizierten sind bereits identifiziert und in Quarantäne

Im Bereich der Kinderkardiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ist in dieser Woche eine Mitarbeiterin aus dem ärztlichen Bereich positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden. Einen weiteren Einzelfall gab es auch im ambulanten Bereich des Institutes für Versorgungsforschung. Das für das UKE zuständige Gesundheitsamt wurde unmittelbar informiert und alle Personen, die im engen Kontakt mit den beiden Ärztinnen standen, sind umgehend isoliert und auf den Erreger getestet worden. Bisher sind alle Testungen der Kontaktpersonen negativ.



Am Montag, 13. April, wurde eine Mitarbeiterin der Studienambulanz des Institutes für Versorgungforschung an ihrem Wohnort positiv getestet und war seitdem nicht mehr im Dienst. Die Mitarbeiterin arbeitet ausschließlich mit ambulanten Patientinnen und Patienten, es bestand kein Kontakt zu den stationären Patientinnen und Patienten des UKE.



Unabhängig davon wurde am Donnerstag, 16. April, eine Mitarbeiterin der Kinderkardiologie im UKE positiv getestet. Alle Personen, die mit den beiden Ärztinnen engen direkten Kontakt hatten, wurden umgehend informiert und auf den Erreger getestet. Drei Kinder und ihre Eltern verbleiben auf einer separaten Station im UKE für 14 Tage in Quarantäne, zwei weitere Kinder werden heute noch in die häusliche Isolation entlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt waren alle Testungen der Kontaktpersonen negativ und bisher weist keines der Kinder und keine Begleitperson COVID-19-Symptome auf. Die hochkomplexe Versorgung von Herzerkrankungen der kleinen Patientinnen und Patienten findet in enger Abstimmung mit der Krankenhaushygiene statt.



Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen engen direkten Kontakt mit der Kollegin der Kinderkardiologie hatten, sind ebenfalls in eine vorübergehende häusliche Isolation gemäß der RKI-Empfehlungen gegangen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (