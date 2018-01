UKGM: Information über und Vorschau auf Veranstaltungen in den kommenden drei Monaten

Das UKGM bietet heute auszugsweise eine Vorschau auf geplante Termine und Veranstaltungen in den kommenden zwölf Wochen am und durch das Universitätsklinikum. Die Daten beziehen sich auf den jeweils aktuellen Planungsstand.



- Die mit * gekennzeichneten Veranstaltungen kehren regelmäßig wieder.

- Ergänzende Informationen gibt es auf der Klinik-Homepage unter http://tinyurl.com/m4wnvoq.

Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses ersten privatisierten Universitätsklinikums in der bundesdeutschen Geschichte und hat seitdem über 614 Millionen Euro an Eigenmitteln dort investiert. Die rund 9.900 Beschäftigten versorgen jährlich rund um die Uhr über 96.500 stationäre und 402.500 ambulante, sprich insgesamt über 499.000 Patienten. In Gießen und Marburg stehen 2.395 Betten und 57 Operationssäle für modernste Diagnostik und umfassende Therapie und Behandlung auf internationalem Niveau zur Verfügung. Mehr zu uns finden Sie im Internet unter www.ukgm.de und www.ukgm.info



