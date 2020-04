Pressemitteilung BoxID: 795208 (Universal Pictures International Germany GmbH)

TROLLS WORLD TOUR ab 23. April für zu Hause leihem

TROLLS WORLD TOUR wird ab dem 23. April zum Leihen bei einer Reihe digitaler Anbieter angeboten, wie Sky Store, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Videociety u.v.m. Der Nutzer hat 30 Tage, um einen geliehenen Film zu starten und dann 48 Stunden, um ihn beliebig oft anzusehen.







TROLLS WORLD TOUR

DER BUNTESTE SPASS ALLER ZEITEN



Die TROLLS sorgten 2016 für den großen weltweiten Hit von DreamWorks Animation, nun kehren sie mit TROLLS WORLD TOUR endlich in einem neuen Abenteuer voller Musik, Spaß und Glitzer zurück. In der deutschen Fassung sind erneut die Stimmen der Pop-Superstars Lena Meyer-Landrut und Mark Forster zu hören.



Die Trolls-Welt gerät aus den Fugen, als unsere beliebten Figuren entdecken, dass sie nur einer von sechs Trolls-Arten sind, die alle von unterschiedlichen Musikrichtungen geprägt sind: Funk, Country, Techno, Klassik, Pop und Rock.



Damit ist zumindest eines klar: Ihre Welt wird nicht nur größer, sondern auch sehr viel bunter und lauter!



Die Königin des Hard Rock, Queen Barb hat einen finsteren Plan gefasst: Sie will alle anderen Arten von Musik vernichten, damit einzig und allein der Rock die Herrschaft übernehmen kann.



Das müssen Poppy und Branch verhindern – Ihre Mission: Alle Trolls vereinen, Barb besiegen, die alle anderen im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand spielen will und die Welt retten!



Regie bei TROLLS WORLD TOUR führt Walt Dohrn, der schon bei TROLLS als Ko-Regisseur tätig war. Auch Produzentin Gina Shay, Ko-Regisseur David P. Smith und Koproduzentin Kelly Cooney Cilella waren bereits am ersten TROLLS-Kinofilm beteiligt. Für TROLLS WORLD TOUR steuert ein weiteres Mal Justin Timberlake neue Musik bei, der für den Song Can’t Stop the Feeling! aus TROLLS eine Oscar®-Nominierung erhielt. Den Score schrieb Theodore Shapiro (Ghostbusters, Der Teufel trägt Prada).





Den Trailer zu TROLLS WORLD TOUR können Sie hier bei YouTube ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=oaRUgXb_A2M



Website zum Film: http://www.trolls-worldtour.de



TROLLS WORLD TOUR auf Facebook: https://www.facebook.com/TrollsFilmeDE





