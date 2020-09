.

Bundesweiter Kinostart: 17. Dezember 2020



im Verleih von Universal Pictures International Germany



Regie: Joel Crawford

Produzent: Mark Swift



Ab dem 17. Dezember 2020 bringt DreamWorks Animation mit DIE CROODS – ALLES AUF ANFANG ein visuell beeindruckendes neues Crood‘sches Zeitalter mit neuen Kreaturen aber auch neuen Freundschaften und jeder Menge Spaß für die ganze Familie auf die große Kinoleinwand.



Passend zum Kinostart veranstalten Universal Pictures International Germany und DreamWorks Animation in Kooperation mit TVSpielfilm einen ganz besonderen Wettbewerb.



Bis zum 18. September 2020 können kleine und große Fans des Films ihren eigenen Entwurf – ob gezeichnet, gemalt oder digital illustriert – für ein selbstkreiertes Croods-Urzeittier unter croods@tvspielfilm.de einreichen. Das besondere an den Croods-Urzeittieren ist, dass sich hier zwei unterschiedliche Tierarten zu einer ganz neuen Kreatur vermischen. Der Fantasie in der Gestaltung der Croods-Urzeittiere sind also keine Grenzen gesetzt und dem/der von einer Jury gekürten Gewinner*in winkt ein einmaliger Preis: Der Entwurf wird von den Animationsexperten von DreamWorks im 3D-Look des Films umgesetzt und nach dem Abspann des fertigen Films im Kino als statisches Bild zu sehen sein.



Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie im aktuellen Heft von TVSpielfilm und unter: www.tvspielfilm.de/croods



Zum Film:



Es waren einmal die Croods: In der fernen Vergangenheit des Jahres 2013 verließ die Höhlenmenschenfamilie zum ersten Mal ihre sichere Behausung und konnte neben einer Oscar®-Nominierung weltweit die Herzen des Kinopublikums für sich gewinnen. Jedermann erkannte sich wieder im komödiantischen Kampf des Clans gegen eine sich rapide wandelnde Welt, in der der Stellenwert der Familie nicht das Einzige ist, was sich seit Urzeiten erstaunlich wenig verändert hatte.



Im Dezember 2020 lädt DreamWorks Animation nun mit DIE CROODS – ALLES AUF ANFANG erneut zur Zeitreise ein. Die chaotische Truppe um Familienoberhaupt Grug erwartet eine Herausforderung, die mindestens so erschütternd ist wie das Erdbeben, das einst seine geliebte Höhle in Schutt und Asche legte: Sie treffen auf eine andere Familie, die scheinbar in der Evolution schon ein paar Stufen weiter entwickelt ist. Der phantasievolle Kinospaß von DreamWorks Animation führt die Zuschauer zurück in eine längst vergessene Zeit und erzählt ein neues Abenteuer voller Humor für die ganze Familie.

