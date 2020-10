Ende der 1960er Jahre verlässt die junge lebenshungrige Paula Winter Hals über Kopf die enge Welt ihres hessischen Heimatdor-fes. Und damit auch ihre verbittert schweigsame Mutter Charlotte. In den »Roaring Seventies« von London schlägt sie sich als Sänge-rin und Schauspielerin durch. Selbst als sie schwanger und vom Vater des Kindes verlassen wird, verschweigt sie ihren Eltern die Wahrheit. Nur in ihrer hochbetagten Großmutter Lisette hat Paula eine Seelenverwandte.



Gegen alle Widerstände zieht Paula ihre Tochter Maya alleine groß und merkt dabei nicht, dass sich das Mädchen immer mehr von ihr entfernt. Bis Maya die Familientradition fortführt und weg, weit weg von zu Hause bei ihrer Großmutter Charlotte in Deutschland leben will – in dem Dorf, das Paula viele Jahre zuvor unter Protest verlassen hat.



Nach „Leuchtende Tage“ liefert „Wilde Jahre“ die Fortsetzung der bewegenden Winter-Frauen-Trilogie. Die Geschichte vierer Genera-tionen von Müttern und Töchtern, die einander beeinflussen und prägen.



Das gleichnamige Buch erscheint bei dtv.



Zur Autorin:

Astrid Ruppert studierte Literaturwissenschaft in Marburg und arbeitete als Producerin und Redakteurin für das Fernsehen, bis sie während einer unfreiwilligen Auszeit zu schreiben begann und sich ihren Kindheitstraum erfüllte, Schriftstellerin zu sein. ›Leuchtende Tage‹ ist ihr fünfter Roman. Außerdem schreibt sie Geschichten und Drehbücher.



Zur Sprecherin:

Stephanie Kellner stand schon als Kind auf der Bühne und vor der Kamera. Später studierte sie an der Schauspielschule Ruth-von-Zerboni. Neben zahlreichen Theaterengagements, u. a. am Prinzregententheater in München, war sie in zahlreichen Fernseh-produktionen zu sehen. Als Synchronsprecherin leiht sie unter an-derem Jessica Alba, Diane Krüger und Audrey Tautou ihre Stimme.



Das Hörbuch ist ab dem 13. Oktober 2020 im Fach- und Buchhandel, unter www.usm.de sowie als Download und bei vielen Streamingportalen erhältlich.



Inhalt: Ungekürzte Lesung, 2 mp3-CDs

ISBN: 978-3-8032-9244-5

UVP: € 15,99

