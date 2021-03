Hausaufgaben machen, im Internet recherchieren oder E-Mails schreiben – Computerkompetenz ist heute meist bereits im Kin-desalter gefragt! Mit ‚Goldfinger Junior 7‘ haben Eltern die Chance, ihre Kinder frühzeitig mit dem Zehnfingersystem ver-traut zu machen. So beherrschen Kinder die Tastatur von An-fang an clever und fehlerfrei.



Das Programm ist speziell an die Bedürfnisse von Kindern ab acht Jahren angepasst und ermöglicht Lernen in einer kindge-rechten Atmosphäre. Spielerisch und abwechslungsreich wird der Umgang mit der Tastatur vermittelt.



Insgesamt 30 übersichtliche, gut strukturierte Lektionen vermit-teln das Zehnfingersystem. Die Aufgaben passen sich dabei dem individuellen Lernfortschritt an und schwierige Zeichen werden häufiger wiederholt. Fesselnde Texte aus beliebten Kin-derbuchreihen sorgen für Abwechslung beim Tipp-Training. Zusätzlich können eigene Lieblingstexte in die Diktatfunktion übernommen werden. Darüber hinaus spornen sieben unter-haltsame Lernspiele zu regelmäßiger Übung an.



Ein spezieller Prüfungsmodus sowie Fehlerstatistiken für einzel-ne Finger und einzelne Zeichen sichern einen dauerhaften Lernerfolg. Es können verschiedene Übungslängen gewählt und angefangene Lektionen auch unterbrochen und später fortge-setzt werden. Außerdem stehen verschiedene Schriftarten, -größen und Farbkombinationen der Programmoberfläche zur Verfügung. Hilfreiche Schreibregeln, Tipps zum richtigen Sitzen und entspannende Fingergymnastik ergänzen das Programm.



Das Tipp-Programm basiert auf dem Bestseller ‚Goldfinger 11‘ für Erwachsene und kann wahlweise mit deutscher, Schweizer, US-amerikanischer oder britischer Tastatur angewendet wer-den. In der aktuellen Version 7 ist neben der deutschen auch eine englische Sprachversion vorhanden, mit der englischspra-chige Texte geübt werden können.



Die CD-ROM ‚Goldfinger Junior 7‘ in neuem, an-sprechendem Design ist unter www.usm.de so-wie im Fach- und Buchhandel erhältlich.



Inhalt: CD-ROM für Win

ISBN: 978-3-8032-4328-7

UVP: € 16,99

