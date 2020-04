Pressemitteilung BoxID: 794803 (United Soft Media Verlag GmbH)

Die App für professionelle Astronomie und Himmelsbeobachtung

Die umfangreiche Astronomie-App ‚Redshift Sky Pro‘ ist das ideale Tool für alle Astronomieinteressierten – vom Einsteiger, der gelegentlich wissen möchte, welchen Stern er über sich sieht, bis zum professionellen Himmelsbeobachter.



Sterne, Planeten und Sternbilder erkennen, zum Andromeda-Nebel reisen, auf dem Mars landen, das Weltall vom Jupiter aus betrachten, weit entfernte Nebel bewundern, wissen, welcher Satellit oder Komet gerade die Erde passiert – all das ist mit Redshift Sky Pro möglich.



Das digitale Planetarium berechnet exakt Position und Bewegung von mehr als 100.000 Sternen, 10.000 spektakulären Deep Sky-Objekten und Tausenden anderer Himmelsobjekte und zeigt das Universum in beeindruckenden Bildern. So können Raumflüge auch zu weit entfernten Galaxien unternommen werden. Auch eine Reise durch die Zeit ist möglich, die z. B. die Sternenkonstellation zum Zeitpunkt der eigenen Geburt oder weiter in der Vergangenheit oder Zukunft zeigt. Außerdem erklärt die App interessante astronomische Ereignisse und Hintergründe.



Für Himmelsbeobachter bietet ‚Redshift Sky Pro‘ umfassende wissenschaftliche Daten über die Himmelsobjekte sowie deren Position, Transit und Sichtbarkeit. Mit dem Himmelskalender lassen sich die Beobachtungen von Sonnen- und Mondfinsternissen planen. Wer noch besser gerüstet sein möchte, kann das Upgrade ‚Redshift Sky Ultimate‘ herunterladen und die App zu einem umfassenden Online-Planetarium machen. So lässt sich eine persönliche Himmelsansicht konfigurieren, unter Millionen Himmelsobjekte im Nu das perfektes Beobachtungsziel finden, das Meade- oder Celestron-Teleskop mühelos zum Zielobjekt steuern und mit dem leistungsfähigen Himmelskalender und den exakten Positions- und Sichtbarkeitsdaten die perfekte Sternennacht planen.



Die neue App ist jetzt noch übersichtlicher aufgebaut und überzeugt mit einer noch ansprechenderen Himmelsansicht und einem verbesserten Programmdesign. Weitere neue Features wie animierte Transitdiagramme, Favoriten- und Historyfunktion, zusätzliche Raumflüge und neue Himmelsführungen machen Redshift Sky Pro zu einem umfangreichen Astronomie-Tool.

