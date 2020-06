Pressemitteilung BoxID: 802418 (United Soft Media Verlag GmbH)

Der Hund

Der Hund ist ein Ausnahmetalent. Ein Waisenjunge, halb verhungert aus einem Kellerloch gekrochen, der kochen kann, dass es einem das Herz zerreißt. Und er ist für Mo wie ein Bruder. Als sie beide im Restaurant El Cion anfangen, steigt der Hund in den Olymp der Sterneküche auf. Übermenschlicher Ehrgeiz, Größenwahn und wilde Träume verbinden sich zu einem explosiven Gemisch und lassen ihn mit voller Wucht auf den Abgrund zusteuern.



Akiz erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines Underdogs auf dem Weg in die Gourmetwelt und verbindet damit nicht nur eine bedrückende Geschichte eines Waisenkindes mit der scheinbar schillernden Welt der Sterneküche, son-dern schafft auch sprachlich einen Brückenschlag zwischen wüster, brutaler Realität und sinnlicher Wahrnehmung – ein neuer Sound in der deutschen Lite-ratur, jetzt auch als Hörbuch.



Zum Autor:

AKIZ, geboren 1969, lebt als Regisseur und Drehbuchautor in Berlin und Los Angeles. Bekannt wurde er durch Filme wie Der Nachtmahr und Das wilde Le-ben. Einer seiner Freunde jobbte in den Neunzigerjahren in einem Edelrestau-rant in Los Angeles. Dort am Pass, wo das Essen aus der Küche an die Kellner überreicht wird, kam Akiz die Idee zu seinem ersten Roman.



Zum Sprecher:

Leonard Hohm studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstel-lende Kunst Frankfurt am Main und sammelte erste Erfahrungen als Sprecher. Seitdem arbeitet er regelmäßig in den Bereichen Synchron, Werbung, Doku-mentation, Dokutainment, Hörbuch und Imagefilm. Als Schauspieler ist er in diversen Kino und Fernsehproduktionen zu sehen. Auf der Bühne steht er z. B. regelmäßig am Residenztheater München.



Das Hörbuch ist im Fach- und Buchhandel, unter www.usm.de sowie als Download und bei vielen Streamingportalen erhältlich.



Inhalt: Ungekürzte Lesung; 1 mp3-CD

Laufzeit: 359 Min.

ISBN: 978-3-8032-9229-2

UVP: € 17,99

Das gleichnamige Buch ist bei Hanser erschienen.

