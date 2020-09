Pressemitteilung BoxID: 813187 (UNIQA Versicherungen AG)

Die CHERRISK Auslandsreiseversicherung beinhaltet Reisekranken-, Reiseunfall-, Reisegepäck-, Reiserechtsschutz- und Reisemobilitätsschutz und sichert Urlauber auch in Pandemiesituationen ab

Die CHERRISK Unfallversicherung für Inlandsreisen bietet eine zeitlich begrenzte Unfallversicherung für Reisen im eigenen Land

Nach vielen Wochen der Reise- und Kontaktbeschränkungen konnten Urlauber zuletzt aufatmen und unter bestimmten Auflagen wieder reisen. Doch viele Reisende sind in der aktuellen Lage verunsichert. Laut einer Umfrage von Infratest dimap im April 2020 haben 31 Prozent der Deutschen keinen Urlaub dieses Jahr geplant. 14 Prozent haben ihren Urlaub storniert, 21 Prozent zögern aufgrund der Lage mit der Buchung.



Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, das Bedürfnis nach Sicherheit wächst. Denn was passiert, wenn ich im Ausland schwer krank werde? Wer unterstützt mich, wenn ich mich bei einer Reise verletze und bleibende Schäden entstehen? Und wer eine teure Reise bucht und wegen Krankheit nicht reisen kann, muss mit hohen finanziellen Verlusten rechnen. Um sich gegen diese Unsicherheiten zu schützen, gibt es Reiseversicherungen. In Zeiten von Covid-19 lohnt es sich mehr denn je, die richtige zu wählen.

Optimaler Schutz im beliebtesten Reiseland: die CHERRISK Unfallversicherung für Inlandsreisen



Auf die Frage, wohin es diejenigen hinzieht, die dieses Jahr überhaupt verreisen, gibt es eine klare Antwort: 35,9 Prozent wollen ihre Ferien in Deutschland verbringen. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey. Nur 26 Prozent planen eine Reise im europäischen Ausland.



Unfälle können dazu führen, dass wir unser Leben kurz- oder langfristig anders gestalten müssen. Mit der CHERRISK Unfallversicherung für Inlandsreisen wird dieser Übergang leichter. Die Online-Versicherungsplattform erbringt bei Unfällen im Inland Einmalzahlungen. Neben den traditionellen Risiken, wie dem Risiko der unfallbedingten Invalidität, versichert die CHERRISK Versicherung auch die Risiken der Freizeitgestaltung oder des Outdoor-Sports, des modernen Lebens und der Mobilität. Inlandsreisen sind durch den Versicherungsschutz für eine Dauer von bis zu 30 Tagen abgedeckt.



Dabei beinhaltet diese spezielle Versicherung auch die Folgen, die aus dem Unfall resultieren – und die möglichen Folgekosten, wie Such- und Rettungseinsätze, Zusatzkosten aus Carsharing-Unfällen und sogar die Kosten für bestehende Mitgliedschaften im Fitnesscenter. Auch hier sind zusätzliche Kosten für Krankentransporte und Kosten für den Besuch der Angehörigen inkludiert.



Optimaler Rundumschutz: Die CHERRISK Reiseversicherung für Auslandsreisen



Um Reisende vor allen möglichen Gefahren und Unabwägbarkeiten abzusichern, bringt CHERRISK die wohl umfassendste Auslandsreiseversicherung auf den Markt, die es bisher gibt. Denn während viele Versicherer hauptsächlich die Krankenversicherung im Ausland abdecken und Jahresverträge anbieten, beinhaltet die CHERRISK Reiseversicherungen neben dem Reisekrankenschutz und Reiseabbruchschutz auch Leistungen wie Reisegepäckschutz, Reisemobilitätsschutz und Reiserechtsschutz – und das flexibel für die Dauer der Reise, ganz ohne die Bindung über ein Jahr. CHERRISK verzichtet auch auf Einschränkungen bei beispielsweise Extremsportarten oder wenn im Urlaub Terrorismusakte geschehen sollten.



Krisztián Kurtisz, CEO von CHERRISK, erklärt: “Reiseversicherungen sind im Ausland bereits sehr beliebt, in Deutschland ist diese Allround-Lösung für Auslandsreisen jedoch noch wenig bekannt. Wir haben mit der CHERRISK Auslandsreiseversicherung ein Produkt geschaffen, das unseren Nutzern den optimalen Schutz gerade in der aktuell unsicheren Lage bietet.”



Wenn die Reise doch ins Wasser fällt: die Reiserücktrittsversicherung



Gerade in der aktuellen Pandemiesituation stellen sich den Urlaubsplanenden viele Fragen und sind mit Unsicherheiten konfrontiert. Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, der greift zusätzlich zur klassischen Reiserücktrittsversicherung. Dabei ist die CHERRISK Versicherung nicht nur für die eigene Reiseunfähigkeit gedacht, sondern umfasst auch unvorhergesehene Ereignisse, die dafür sorgen, dass Urlauber die geplante Reise nicht antreten können.

24 Stunden an 7 Tagen die Woche: Schadensmeldungen so einfach wie eine SMS



Die CHERRISK Plattform ermöglicht seinen Nutzerinnen und Nutzern einen vollständig elektronischen Vertragsabschluss über www.cherrisk.com – ganz ohne Papier. Bei Unfällen garantiert die Online-Versicherungsplattform eine unkomplizierte Abwicklung, sollte ein Unfall passieren. Zahlungen und Entschädigungen werden spätestens 15 Kalendertage, nachdem alle erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht wurden, getätigt. Und auch während des Urlaubs ist von CHERRISK immer jemand erreichbar. Das Team aus Assistenten steht via Telefon 24 Stunden die ganze Woche über zur Verfügung und hilft nicht nur im Schadensfall, sondern steht seinen Nutzern auch beratend und helfend zur Seite, sollte doch etwas passieren – selbst, wenn kein konkreter Schaden entsteht.



Im Schadensfall ist die Meldung dann so einfach wie der Versand einer Nachricht an einen Freund: Schäden können einfach im persönlichen Onlinaccount mit wenigen, unkomplizierten Schritten gemeldet werden – der Support ist sofort zur Stelle und übernimmt das Problem.



Über CHERRISK by UNIQA

Mit der Online-Versicherungsmarke CHERRISK by UNIQA startete UNIQA im September 2018 ein brandneues InsurTech in Ungarn. Seit Mai 2020 ist das CHERRISK Modell auch in Deutschland verfügbar. Die drei Hauptversicherungsprodukte (Hausratversicherung, Unfallversicherung und Reiseversicherung) bieten neben der sofortigen Verfügbarkeit und Ad-hoc-Versicherungsschutz auch eine papierlose und nachhaltige Online-Verwaltung. Nutzer sind nicht mehr gezwungen, langfristige Verträge einzugehen, sondern können ihre Versicherungsdauer tagesgenau planen.

Mit der Lifestyle-App CHERRISK GO, die auch ohne Abschluss einer Versicherung genutzt werden kann, sollen Nutzer animiert werden, dauerhaft einen gesünderen Lebensstil zu führen. Zur CHERRISK-Community zählen aktuell mehr als 150.000 Nutzer. CHERRISK by UNIQA hat seinen Sitz in Budapest. www.cherrisk.com

