Wärmedämmung und Schallschutz in neuem Mauerziegel vereint

21.02.19

Fokus energieeffizienter Hausbau: Der neue Mauerziegel „Unipor W065 Coriso“ zeichnet sich durch seinen niedrigen Wärmeleitwert von nur 0,065 W/(mK) aus. Damit ermöglicht er den Bau monolithischer Außenwände nach höchsten Energiestandards – besonders bei Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern. Zusätzlich zeigt der rein mineralisch gefüllte Coriso-Mauerziegel außergewöhnliche Festigkeits- und Schallschutzwerte. Auf der BAU 2019 stand der „Allrounder“ daher im Mittelpunkt des Unipor-Auftrittes.



Zur Weltleitmesse BAU 2019 ergänzte die Unipor-Gruppe ihr Sortiment um den „W065 Coriso“-Mauerziegel. Das Alleinstellungsmerkmal des Ziegelneulings ist sein niedriger Wärmeleitwert von nur 0,065 W/(mK), wie das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt.) mit seiner bauaufsichtlichen Zulassung (Z-17.1-1171) bestätigte. Auf diese Weise lassen sich monolithische Außenwände errichten, die einen U-Wert von bis zu 0,15 W/(m2K) erreichen – ganz ohne zusätzliche Außenwanddämmung (WDVS). Ebenfalls besonders geeignet für den Bau von Eigenheimen sowie Reihen- und Doppelhäusern ist der neue Coriso-Mauerziegel dank seines Schalldämmmaßes RW,Bau,ref von 51,8 Dezibel. Dieses erreicht er schon bei einer Wanddicke von nur 36,5 Zentimetern. Bewohner profitieren so von hohem Schutz vor Außenlärm – eine wertvolle Eigenschaft in Zeiten enger Bebauung und städtischer Quartiere. „Der ‚W065 Coriso-Mauerziegel‘ ist das Ergebnis unserer jüngsten technologischen Entwicklungen. Seine Dämmleistung übertrifft die aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz von Außenwänden und setzt die richtigen Voraussetzungen, KfW-Förderstandards zu erreichen“, so Dr. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der Unipor-Gruppe.



Typischer Vertreter seiner Gattung



Mit seiner Markteinführung ist der neue „Unipor W065 Coriso“-Mauerziegel in den gängigsten Wanddicken von 36,5 und 42,5 Zentimetern erhältlich. Er gehört der W-Klasse unter den Coriso-Mauerziegeln an. Diese sind speziell für den Einfamilien-Hausbau entwickelt und ermöglichen besonders niedrige Wärmeleitwerte der Außenwand. Der neue „W065 Coriso“-Mauerziegel leistet zusätzlich einen für seine Klasse beachtlichen Schallschutz. In Punkto Brandschutz dagegen entspricht er seinen bereits am Markt etablierten Vorgängern. Der massive Mauerziegel gilt als „nicht brennbar“ und ist der höchsten Brandschutzklasse A1 zugeordnet. Nachdem der mineralische Hochlochziegel bereits während der Produktion Temperaturen von bis zu 1.000 Grad Celsius ausgesetzt wurde, leistet er im Brandfall einen hohen Feuerwiderstand bis zu F60 – und sorgt damit für eine sichere und beständige Bauweise.



Innere Werte zählen



Bereits im Jahr 2007 brachte die Unipor-Gruppe ihre mineralisch gefüllte „Coriso“-Serie auf den Markt – erstmals vorgestellt wurde sie damals ebenfalls auf der Fachmesse BAU. Geschätzt werden unter Experten seither die bauphysikalischen Qualitäten der Coriso-Mauerziegel. Sie ermöglichen ein Mauerwerk, das hohen Vorgaben in Sachen Energieeffizienz, Schallschutz und Tragfähigkeit gerecht wird. Coriso-Mauerziegel zeichnen sich zudem durch ihre rein mineralische Dämmstoff-Füllung aus, die zu einem niedrigen Wärmeleitwert beiträgt und damit die ohnehin guten Dämmwerte der massiven Ziegel verbessert. Die Dämmstoff-Füllung wird automatisiert in die mineralischen Hochlochziegel eingefüllt – unabhängig vom jeweiligen Lochbild. Das Material wird dabei so stark verdichtet, dass es auch beim Schneiden oder Schlitzen fest in den Löchern verbleibt.



Nähere Informationen zum neuen „Unipor W065 Coriso“-Ziegel finden Fachleute und Bauherren unmittelbar auf der Website der Unipor-Gruppe unter www.unipor.de.

(lifePR) (