Union Investment erwirbt das Beckhaus Center in Bielefeld

24.09.18

Union Investment hat das neu errichtete Beckhaus Center in Bielefeld erworben. Das moderne Fachmarktzentrum an der Beckhausstraße verfügt über 4.800 m2 Mietfläche sowie 193 Pkw-Stellplätze und ist vollständig vermietet. Die beiden Ankermieter, die zusammen rund 90 Prozent der Fläche nutzen, sind Rewe und Aldi. Verkäufer und Projektentwickler des Beckhaus Centers ist die Carlton-Group aus Berlin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Ankauf erfolgt für den institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate.



„Der Erwerb von Fachmarktzentren ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ankaufsstrategie im Bereich Einzelhandel. Im Fokus unserer Investitions- und Asset-Managemententscheidungen stehen die Bedürfnisse unserer Mieter als auch deren Kunden. Der Fonds wird mit Objekten dieser Art seine gute Performance weiter untermauern und stabile Erträge erwirtschaften.“, sagt Matthias Bulir, Fondsmanager bei der Union Investment Institutional Property GmbH.



Das Beckhaus Center wurde an einem etablierten Standort entwickelt, der bereits seit Jahrzehnten für den Einzelhandel genutzt wird, und liegt rund zwei Kilometer vom Bielefelder Stadtzentrum entfernt. Die Beckhausstraße verbindet die Innenstadt mit nördlichen Wohngebieten. Union Investment kalkuliert mit rund 26.000 Einwohnern im Einzugsgebiet des Objekts. In unmittelbarer Nachbarschaft des Beckhaus Centers befinden sich beispielsweise die Miele-Zentrale und die Stadtwerke Bielefeld.



Der UniInstitutional German Real Estate investiert ausschließlich in Deutschland und hält nach dem Ankauf 16 Immobilien mit einem Gesamtwert von über 520 Mio. Euro in seinem Bestand. Das Beckhaus Center ist die vierte Einzelhandelsimmobilie im Fonds und das zweite Fachmarktzentrum, nachdem im Jahr 2014 bereits das FMZ Meisterareal in Nürnberg erworben wurde. Insgesamt ist der Fondsbestand breit über die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik und Wohnen diversifiziert.

