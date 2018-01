Union Investment erwirbt Logistikimmobilie in Hannover

Union Investment hat eine langfristig vollvermietete Logistikimmobilie im Osten von Hannover erworben. Das Objekt in der Hägenstraße setzt sich aus einem Neubau und einer Bestandseinheit zusammen und bietet eine Gesamtmietfläche von 28.400 m2. Der Neubau wurde im Sommer 2017 abgeschlossen und ist an Delticom vermietet, einen Onlinehändler für Reifen, Automobilzubehör und Gebrauchtwagen sowie Spezialist im Bereich eFood und Logistik.



Die Logistikimmobilie geht in den Bestand des institutionellen Offenen Immobilienfonds UniInstitutional German Real Estate über. Ende 2017 hatte der Schwesterfonds UniInstitutional European Real Estate den Ankauf eines 87.500 m2 großen Logistikzentrums in Kamp-Lintfort bei Duisburg bekannt gegeben. Mit dem neuesten Ankauf in der Hägenstraße Hannover ist Delticom in beiden Fonds als Mieter vertreten. Ein weiteres vom Onlinehändler genutztes Logistikzentrum in Sehnde befindet sich nur wenige Minuten vom neuen Standort in der Hägenstraße entfernt. Das Objekt in Sehnde gehört seit dem Ankauf im Jahr 2011 zum Portfolio des UniInstitutional European Real Estate.



„Mit seiner Mieterstruktur und den lang laufenden Mietverträgen fügt sich die Logistikimmobilie in der Hägenstraße hervorragend in das Portfolio von Union Investment ein. Mit dem Ankauf haben wir zudem unsere Präsenz in der starken Logistikregion Hannover weiter erhöht, um von den stabilen Investmentbedingungen der Region zu profitieren“, sagt Stephan Riechers, Leiter Investment Management Logistik im Immobilienbereich von Union Investment. Neben den beiden Logistikzentren in der Hägenstraße und in Sehnde hält Union Investment auch das Fiege Mega Center Raum Hannover in Burgwedel in ihrem Immobilienbestand.



Für den UniInstitutional German Real Estate ist das Objekt in der Hägenstraße die zweite Logistikimmobilie in dem breit diversifizierten Portfolio. Insgesamt hält der Fonds zurzeit 15 Objekte im Wert von rund 490 Mio. Euro in seinem Bestand. Mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik und Wohnen bietet er seinen Anleger eine besonders hohe Investmentvielfalt im Immobilienbereich.

Union Investment steht für vorausschauende Immobilien-Investments weltweit. Wir bieten privaten und institutionellen Immobilien-Anlegern eine umfassende Investitions-Plattform. In Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie im Rahmen von Service- und Bündelungsmandaten verwalten wir ein Anlagevermögen von derzeit 33,2 Mrd. Euro. Wir investieren in die Segmente Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik und Wohnen und halten 365 Objekte in 23 Ländern in unserem aktiv gemanagten Bestand.

