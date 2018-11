Auszeichnung für die beste Musikdokumentation beim UNERHÖRT! Musikfilmfestival 2018 mit dem POP-ARCHIVE-PREIS

12.11.18



12. Ausgabe des UNERHÖRT! Musikfilmfestivals



Wettbewerb aus 18 Filmen um den Pop-Archiv-Preis 2018 für die beste Musikdokumentation dotiert mit 2.500,- €



Die Jury hat entschieden, das Preisgeld zu teilen.





Der 1. Preis in Höhe von 1.500,- € geht an SOVIET HIPPIES der estischen Regisseurin Terje Toomistu.



Zur Begründung: Der Film zeichnet sehr schlüssig mit starken Protagonist*innen ein Bild der Hippiebewegung in der Sowjetunion und ihrer politischen Implikationen, wobei er das gesellschaftliche Phänomen aus dem auch musikalischen Vibe heraus erklärt. Die sowjetische Hippiebewegung wird gut kontextualisiert, auch in Bezug auf die heutige Situation Russlands. Der Film zeigt in eindrücklichen Bildern und Interviews, dass jenseits der westlichen Länder, in denen 1968 und seine Folgen gerade in vielen Formaten historisch gewürdigt werden, vergleichbare Entwicklungen stattfanden, und leistet damit zugleich einen Beitrag zur beginnenden Dekolonisierung der Popmusikgeschichtsschreibung.



Der 2. Preis in Höhe von 1.000,- € geht an EMBRYO - A JOURNEY OF MUSIC AND PEACE von Michael Wehmeyer.



Zur Begründung: Embryo verdient den Preis, weil Film und Band eine für unsere Zeit "gefährliche" Message enthält: WELTFRIEDEN! Der Film stiftet selbst inneren FRIEDEN für Zuhörer*innen und Zuchauer*innen. Er beeindruckt, inspiriert und macht mit einer gut erzählten, nachvollziehbaren Geschichte sogar glücklich!

Der Film kommt mit einfachsten Mitteln aus, schafft mit klassischer Schnitttechnik und Einsatz von Archivmaterial ein Meisterwerk. Das ist echte Kunst!

So wie das Musikerkollektiv selbst. Embryo ist keine gewöhnliche Band, sondern eine Soziale Plastik. Deshalb ist der Film auch ein wichtiges Zeitdokument junger, deutscher Musikgeschichte und wegen seiner Friedens-Message ebenso medienpädagogisch sehr wertvoll. Wenn wir anstatt politischen Interessen und Modeerscheinungen der universellen Sprache aller Menschen folgen würden - die da heisst: MUSIK -, hätten wir jetzt Weltfrieden. Wo andere an der Oberfläche bleiben, ist Embryo ein tiefer Brunnen.

Und deswegen: Embryo!



Lobende Erwähnung: L7 – PRETEND WE’RE DEAD von Sarah Price zeigt mit spannendem historischen Filmfootage die Entwicklung der Band aus der Kunst- und Performance-Szene im Los Angeles der 1980er Jahre bis zur Auflösung der Band 2001 und ihrem Comeback 2018. Das Filmfootage der Band wird aus dem Off kommentiert von den Bandmitgliedern. So entsteht ein authentisches Porträt der Band, das eindrücklich zeigt, dass exzessiver Rock auf der Bühne absolut keine Männerdomäne ist!

