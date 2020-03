Pressemitteilung BoxID: 788763 (UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V)

ESPRIT & UN Women bündeln ihre Kräfte zum Weltfrauentag 2020

Im Rahmen der kommenden Frühjahrskampagne #YouRule vereinen Esprit und UN Women erneut die Kräfte für das Thema Gender Equality

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in 2019 bündeln Esprit und UN Women erneut ihre Kräfte für das Thema Gender Equality, um geschlechtsspezifische Hürden zu überwinden und Frauen in der Wirtschaft zu fördern. Denn das Jahr 2020 markiert einen ganz besonderen Meilenstein für Frauenrechte: Vor 25 Jahren wurde im Rahmen der Weltfrauenkonferenz mit der Pekinger Erklärung und Aktionsplattform die wohl visionärste Agenda für die weltweite Stärkung von Frauen und Mädchen geschaffen. Ihr Ziel? Gender Equality in allen Lebensbereichen. Trotz einiger



Fortschritte verlief der Wandel für die Mehrheit der Frauen und Mädchen in der Welt unerträglich langsam. Wenn es im jetzigen Tempo weitergeht benötigt es laut aktuellem Gender Gap Report noch 257 Jahre, bis die wirtschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen erreicht ist.



Generation Equality beginnt jetzt!



Passend zu den Unternehmenswerten Nachhaltigkeit, Gleichheit und Entscheidungsfreiheit unterstützt Esprit die globale Generation Equality Kampagne von UN Women. Die Kampagne bringt Feminist*innen aller Generationen – von jungen Aktivist*innen bis zu erfahrenen Visionär*innen zusammen, um die unerledigten Aufgaben der Erklärung und Aktionsplattform von Peking in Angriff zu nehmen und greifbare Ergebnisse für Frauen und Mädchen zu erzielen. Die Frühjahrskampagne 2020 von Esprit mit dem Titel #YouRule möchte das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und lädt gemeinsam mit Friends of the Brand und Key Opinion Leader*innen dazu ein, den Wandel aktiv mitzugestalten. Mit dabei unter anderem die UEFA-Botschafterin Eunice Beckmann, die als Esprit Ambassador ihre Erfolgsgeschichte als Frau im Profi Fußball einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, um die Rolle von Frauen im Sport und Führungspositionen zu fördern und geschlechtsspezifische Hindernisse zu überwinden.



Gemeinsame Events in drei europäischen Städten



Startschuss der Charity Kampagne ist der 01. März 2020, die durch weitere Events im Rahmen des Internationalen Weltfrauentags begleitet wird. Neben lokalen Panel Diskussionen in drei europäischen Städten (Deutschland, Niederlande, Schweden) gibt es ein limitiertes Kampagnen T-Shirt aus nachhaltiger Baumwolle (100% Organic) mit „#YouRule“ Print. Wie auch schon im letzten Jahr wird Esprit im Rahmen der Kampagne die Arbeit von UN Women finanziell unterstützen. „Mit unserer gemeinsamen „YouRule“ Aktivierung möchten wir ganz im Sinne der Generation Equality Kampagne von UN Women ältere und junge Generationen, sowohl Frauen als auch Männer, Jungen und Mädchen dazu motivieren, sich gemeinsam für das Thema Gender Equality stark zu machen. Seit Gründung in den späten 60ern steht die Marke Esprit für eine positive Lebenseinstellung, Gleichberechtigung und Zusammenhalt – Werte, die in unserer heutigen Zeit wichtiger sind denn je“, sagt Esprit Group CEO Anders



Kristiansen.



Esprit unterzeichnet die Women’s Empowerment Principles



Bei den Veranstaltungen gibt Esprit zudem die Unterzeichnung der Women's Empowerment Principles (WEPs) bekannt, eine weltweite Initiative zur Förderung und Stärkung von Frauen in Unternehmen. „Gemeinsam mit UN Women wollen wir den Wandel zu einer gleichberechtigten Gesellschaft vorantreiben. Dazu gehört für uns die Unterzeichnung der von UN Women entwickelten Women’s Empowerment Principles, eine weltweite Initiative, die gezielt das Thema Förderung von Frauen in Unternehmen aufgreift, um Frauen am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsmarkt und in der Gemeinschaft zu stärken“, ergänzt Kristiansen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Esprit die Generation Equality Kampagne von UN Women unterstützt und die Women's Empowerment Principles unterzeichnet. Wir brauchen dieses Engagement aus der Wirtschaft, um Gleichstellung in unserer Gesellschaft zu erreichen. Wir rufen weitere Firmen dazu auf, dem Beispiel von Esprit zu folgen und die WEPs zu unterzeichnen“, erklärt Bettina Metz, Geschäftsführerin von UN Women Nationales Komitee Deutschland e.V.



ÜBER ESPRIT



Angetrieben durch eine bedingungslos positive Lebenseinstellung wurde Esprit 1968 von Susie und Doug Tompkins in Kalifornien gegründet. Geprägt vom revolutionären Spirit der 60er Jahre entwickelt die Marke eine klare Philosophie: Authentizität, statt unnatürlichem Perfektionismus, Zusammenhalt statt Ausgrenzung sowie bunte Lebensfreude statt grauem Alltagstrott. “We want to make you feel good to look good” wurde zu Esprits Leitsatz. Das Geheimnis ihrer Erfolgsstory? Seit Tag eins steht Esprit nicht nur für lässige, qualitativ hochwertige Essentials und sorgfältig ausgewählte Trend-Pieces, sondern für Verantwortung. Esprit geht es um Nachhaltigkeit, Gleichheit und Entscheidungsfreiheit. Was das konkret bedeutet? Bereits 1992, lange bevor "Eco Fashion" in Mode kam, lancierte Esprit die erste "ecollection" aus 100% Bio-Baumwolle und für die "Real People Campaign" in den 1980ern wählte die Modefirma mit kalifornischen Wurzeln Mitarbeiter anstelle von Models. Heute ist Esprit in 40 Ländern vertreten. Der Hauptsitz Esprits befindet sich in Deutschland und Shanghai. Esprit - Gut fühlen, gut aussehen. Jeden Tag. Neugierig geworden? Weitere Informationen finden Sie unter www.esprit.com

