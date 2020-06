Pressemitteilung BoxID: 802771 (Ummen Communications GmbH)

10. Corona-Immobilien-Index: Auf dem Bau läuft es weitgehend entspannt



Beim Materialnachschub melden 89 Prozent keinerlei Sorgen

Auch Personalsituation auf Projektbaustellen für 89 Prozent problemfrei

Temperatur bei leicht verbesserten 36,7 Grad





Die Situation auf den Projektbaustellen zeigt sich in Woche zehn seit Beginn der Untersuchungen des Corona-Immobilien-Index stabil und leicht verbessert zur Vorwoche. Das Thermometer sinkt auf 36,7 Grad, auch das ist eine positive Entwicklung zur vorherigen Befragung. In der aktuell ausgewerteten Untersuchung sind fast neun von zehn Unternehmen mit dem notwendigen Baumaterial auf ihren Baustellen vollständig versorgt. Beim Personal sieht es für ebenfalls 89 Prozent ebenso aus: Es stehen genügend Mitarbeiter für die laufenden Bauarbeiten zur Verfügung. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Befragung des Corona-Immobilien-Index von baumonitoring.com, einem Netzwerk, von renommierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft.



Bezüglich der Personalversorgung melden 89 Prozent (Vorwoche 50 Prozent) keinerlei Einschränkungen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Niemand registriert leichte Probleme durch Personalmangel (Vorwoche 42 Prozent). Das klingt sehr gut, jedoch melden 11 Prozent der Befragten dafür mittlere Sorgen bezüglich ihrer personellen Situation auf dem Bau (Vorwoche 8 Prozent). Insgesamt hat sich die Lage im Vergleich zur Vorwoche jedoch deutlich verbessert. Starke Probleme oder gar Stillstand auf den Projektbaustellen gab es nur in den ersten beiden Wochen nach dem Corona-Lockdown.



Der Materialnachschub auf den Baustellen funktioniert stabil. In der aktuellen Erhebung vermelden 89 Prozent der Teilnehmer keine Einschränkungen (Vorwoche 92 Prozent). Während in dieser Woche 11 Prozent der Befragten noch leichte Einschränkungen bei der Materialversorgung sehen, sagten dies in der Vorwoche 8 Prozent. Auch hier gilt: Starke Einschränkungen beziehungsweise einen Baustillstand gab es nur in den ersten beiden Untersuchungswochen.



Die Fieberkurve des Corona-Immobilien-Index ist weiter gesunken und liegt aktuell bei 36,7 Grad. In den vorangegangenen drei Wochen waren es 36,8 Grad. Der Corona-Immobilien-Index wird auf einer Skala von 36,5 – 41,5 Grad abgebildet. In Bezug auf die menschliche Körpertemperatur gibt der Index die Lage auf dem Immobilienmarkt an. Bei 36,5 Grad gibt es keine Beeinträchtigungen, alles ist in Ordnung. Nehmen die Probleme auf den Baustellen zu, steigt die Temperatur bis hin zum Fieber, maximal 41,5 Grad. Dann geht nichts mehr = kompletter Baustopp.



Moritz Koppe, Geschäftsführer emproc SYS und Initiator des Corona-Immobilien-Index: „Natürlich wird es immer leichte Schwankungen in die eine oder andere Richtung geben, das ist völlig normal. Wichtig ist die Tendenz. Und die ist positiv. Das lässt hoffen auf eine völlige Normalität in relativ kurzer Zeit. Wir bleiben dran und werden weiter informieren.“



Mit Hilfe vieler teilnehmender Immobilienexperten und der Unterstützung namhafter Unternehmen und Institutionen aus dem emproc-Netzwerk – z.B. Cushman & Wakefield, Real Estate Lounge, RICS, alyne, Fraunhofer, Norton Rose Fulbright, building radar, alphazirkel, Capmo, Flowinvest und Mailänder Consult – werden einmal wöchentlich die aktuelle Situation deutscher Projektentwicklungen und die Auswirkungen der Coronakrise gemessen.



Durchgeführt wird die wöchentliche Umfrage vom Unternehmen Alyne, spezialisiert auf Cybersecurity und Risikomanagement. Alyne bietet die sichere und anonyme Auswertung der Umfrage, somit sind die Angaben der Teilnehmer geschützt und können nicht zurückverfolgt werden.



Stefan Stenzel, Associate Director bei Cushman & Wakefield und Initiator des Corona-Immobilien-Index: „Ich schätze die Gesamtlage sehr positiv ein. Wenn man bedenkt, in welcher Situation wir vor zehn Wochen standen, wo die Mehrzahl der Befragten mit Sorgen zu kämpfen hatten, wie es weitergeht, zeigt sich heute wieder einmal: Die Immobilienwirtschaft ist eine weitgehend stabile Branche.“



Wir werben weiterhin für die Teilnahme am Corona-Immobilien-Index. Beteiligen an dem Survey können sich Marktakteure und Experten (Entwickler, Bauunternehmer, Projektmanager/Bauleiter, Banken/Investoren, Branchenteilnehmer), die Anmeldung erfolgt über die Website www.baumonitoring.com. Hier werden auch regelmäßig neue Ergebnisse des Corona-Immobilien-Index veröffentlicht.

An der Erhebung in der Kalenderwoche 22 haben sich über 100 Teilnehmer aus den verschiedenen Immobiliensektoren für die wöchentliche Erhebung registriert und Auskunft über rund 170 Projektentwicklungen gegeben.



Der Corona-Immobilien-Index

Das Projektentwicklungs-Barometer wurde geschaffen, um tagesaktuell die Entwicklungen der Immobilien- und Bauwirtschaft abzubilden. Mit dem Corona-Immobilien-Index (CII) wird die aktuelle Lage der Immobilienwirtschaft dargestellt. Eine schnelle Abfrage, ein Snapshot, gebildet aus den Eindrücken, die Marktakteure und Experten (Entwickler, Bauunternehmer, Projektmanager/Bauleiter, Banken/Investoren, Branchenteilnehmer) wöchentlich liefern. Kurz, prägnant und mit geringem zeitlichen Aufwand für die Teilnehmer.Initiiert von emproc, lebt das Entwicklungs-Barometer von der Unterstützung und Teilnahme der Immobilienexperten, die ihre persönliche Einschätzung der aktuellen Lage zur Bildung dieses Index teilen.

http://baumonitoring.com/survey/corona-virus-index



PROBIS

Die cloudbasierte Multi Projekt Controlling-Software PROBIS für Bauherren, Banken, Projektentwickler und Projektsteuerer gestattet Kostensicherheit und Kostenkontrolle in einem frühen Projektstadium und erfüllt dabei verschiedene Funktionen, um die umfassende Koordination aller Finanzprozesse und die Benchmark-Analyse der Kunden sicherzustellen. Entwickelt von emproc SYS steht die Software PROBIS seit der Markteinführung 2018 der Immobilienwirtschaft zur Verfügung. Bislang wurden Immobilienprojekte im Gesamtvolumen von über 20 Mrd. Euro mit der Software realisiert, aktuell wird PROBIS bei rund 150 Projektentwicklungen in ganz Europa eingesetzt.

https://probis-expert.com/





Alyne GmbH

Alyne wurde 2015 gegründet, um benutzerfreundliche Technologien für modernes Risikomanagement zu entwickeln. Heute arbeitet das Unternehmen für Kunden weltweit. Die Software bietet umfassende Möglichkeiten zur digitalen Verwaltung von Cyber-Sicherheit, Corporate Governance, Risikomanagement und Compliance-Prozessen.

https://www.alyne.com/de/

