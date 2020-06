Pressemitteilung BoxID: 803892 (Uhura Creative Media GmbH)

Uhura beim German Brand Award 2020 mit zwei Awards ausgezeichnet

Uhura Creative Media wurde beim German Brand Award 2020 gleich zwei Mal ausgezeichnet: für die Neugestaltung der Website des BDEW und die Social Media Kampagne für die EXCELLIUM Grand Tour von TOTAL Deutschland. Die Digitalagentur freut sich über diese weitere, wertschätzende Auszeichnung ihrer Arbeit.



Der German Brand Award zeichnet jährlich Unternehmen, Agenturen und Dienstleister für ihre exzellente und herausragende Markenarbeit aus und macht dadurch verdiente Erfolge sichtbar.



Ausgezeichnet wird in den Wettbewerbsklassen „Excellent Brands“ und „Excellence in Brand Strategy and Creation“. Die Jurymitglieder und seine Auslober sind unabhängig und die Kriterien des Awards werden offen kommuniziert. Der Award hat eine Bruttoreichweite von über 315 Millionen Kontakten und bis dato 12.000 Einreichungen.



Mit der Konzipierung und Entwicklung der gesamten Website des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) und der Kreation eines leistungsstarken Extranets und Gremiumportals zur optimalen internen Mitglieder-Kommunikation konnte Uhura die Jury des German Brand Awards überzeugen. Sowohl die neue visuelle Gestaltung als auch die einfache Usability sind auszeichnend für die Kommunikation des Verbandes.



Um den EXCELLIUM Premium-Kraftstoff von TOTAL zu promoten, konzipierte und realisierte Uhura eine Social Media- und Content-Kampagne: die „EXCELLIUM Grand Tour“. Ein sechswöchiger Roadtrip begleitete TV-Moderator Det Müller in einem Citroen DS zu den außergewöhnlichsten Orten Deutschlands. Die User konnten diese spannende Tour auf Social Media hautnah miterleben. Mit dieser Umsetzung konnte Uhura ebenfalls beim German Brand Award überzeugen und nimmt eine weitere Auszeichnung mit nach Hause.



„Wir freuen uns sehr, zum wiederholten Male mit diesem prestige-trächtigen Award ausgezeichnet worden zu sein“, zeigt sich Kai Wermer, Geschäftsführer Uhura Creative Media, erfreut. „Mit der Neugestaltung der BDEW Website und der Realisierung der EXCELLIUM Grand Tour konnten wir einmal mehr unsere breit aufgestellte Kompetenz als Technologie- und Marketing-Agentur beweisen.“





