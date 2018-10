Vorträge des UFOP-Perspektivforums 2018 jetzt online

QR steht für Quick Response - mit einem Schritt kommen Sie schnell auf eine Webseite. QR-Codes funktionieren wie Strich-Codes, die Sie beispielsweise auf Ihrer Milchtüte finden. Eine Software entschlüsselt den QR-Code und führt Sie direkt auf eine Webseite - so brauchen Sie die Internetadresse nicht einmal zu kennen, um sie zu erreichen.

"Raps und Körnerleguminosen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie – wohin geht die Reise bei der Ackerbaustrategie?" Dies war das Thema des diesjährigen Perspektivforums der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) am 19. September 2018 in Magdeburg. Das Forum war mit ca. 100 Teilnehmern aus Fachverbänden, Experten aus der öffentlichen und privaten Beratung, der Wissenschaft und der landwirtschaftlichen Praxis sehr gut besucht. Das UFOP-Perspektivforum etabliert sich zunehmend als eine der wichtigsten Fachveranstaltungen zu aktuellen Themen der Agrarmärkte und des Ackerbaus. Die Vorträge stehen jetzt unter www.ufop.de/forum18 als kostenloser Download zur Verfügung.

UFOP - Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V.

Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die politischen Interessen der an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, Verbände und Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert Untersuchungen zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den Bereichen Food, Non-Food und Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes der Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen.