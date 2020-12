Nach aktuellen Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) wird die globale Erzeugung von Ölsaaten im Wirtschaftsjahr 2020/21 bei rund 597 Mio. t und damit um rund 4 % über der Vorjahresproduktion liegen. Nachdem erst kürzlich eine Rekordproduktion von 605 Mio. t erwartet wurde, ist die aktuelle Prognose etwas zurückhaltender.



Seit 2000 hat sich die globale Ölsaatenerzeugung fast verdoppelt. Mit einem Anteil von 61 % an der gesamten Ölsaatenerzeugung ist die Sojabohne die wichtigste Ölsaat weltweit. Um den wachsenden Bedarf an hochwertigem Futterprotein decken zu können, wurde der Sojaanbau besonders in Nord- und Südamerika in den vergangenen Jahrzehnten kräftig ausgebaut. Mit 363 Mio. t werden im laufenden Wirtschaftsjahr so viele Sojabohnen geerntet wie noch nie. Die Erzeugung von Palmfrüchten soll ebenfalls gegenüber 2019/20 steigen. Mit 20 Mio. t dürften im laufenden Wirtschaftsjahr etwa 3 % mehr geerntet werden.



Die weltweite Rapserzeugung soll gegenüber dem Vorjahr marginal auf 69 Mio. t sinken. Diese Prognose fußt nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (mbH) auf Ernterückgängen in wichtigen Produktionsländern wie Kanada, China und Indien. Im vergangenen Jahrzehnt nahm die globale Rapserzeugung um 14 % zu, im Vergleich zum Jahr 2000 sogar um 85 %.

(lifePR) (