Wenn die Tage kürzer werden und ein Lichtermeer die Stadt erhellt, heißt es auch am Überseeboulevard wieder: „Es weihnachtet sehr“. Vom 23. November bis zum 30. Dezember 2020 verbreitet das nördliche Überseequartier wieder Vorfreude auf die Festtage und lädt seine Gäste täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr auf den Überseeboulevard ein.



Das Winterwunderland am Überseeboulevard bietet bis Ende Dezember jeden Tag die Möglichkeit, Weihnachtsbesorgungen zu machen und dabei die Adventszeit zu genießen. Glänzende Lichter, ein strahlender Tannenbaum und schmuckvolle Deko ergänzen das Weihnachtsvergnügen für Engel und Bengel und bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.



„Das nördliche Überseequartier soll dafür stehen, wie wichtig es ist, sich auf die schönen Dinge und Momente zu besinnen und aufeinander Acht zu geben“, erläutert Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland und ergänzt: „Auch wenn wir in diesem Jahr auf unsere beliebte Weihnachtslounge und die Eisbahn verzichten müssen, hoffen wir, dass die Besucher bei uns vor Ort in Weihnachtsstimmung kommen und die Adventszeit genießen können. Selbstverständlich haben wir die Hygiene- und Schutzmaßnahmen in unser diesjähriges Konzept integriert.“



Programm im Überblick:



23.11. Eröffnung. Täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr

01.12. Tägliche Adventskalenderverlosung um 18.00 Uhr, bis einschließlich 23.12.

05.12 und 06.12 Tannenbaumverkauf von 10.00 bis 18.00

06.12. Inklusive Family-Fotoshooting von 15.00 bis 18.00 Uhr

12.12. bis 23.12 Täglicher Tannenbaumverkauf von 10.00 bis 18.00 Uhr



Am 24. und 25. Dezember ist der Weihnachtsmarkt geschlossen.

