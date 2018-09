Die Tischfabrik24 bringt ihr Handwerk in die Hamburger HafenCity

21.09.18

Am 29. September 2018 eröffnet die Tischfabrik24 GmbH & Co. KG einen Showroom im Überseequartier Nord und erhöht damit die deutschlandweite Präsenz auf insgesamt vier Niederlassungen. Hierfür hat die Tischmanufaktur rund 220 m² im Haus Arabica im Überseeboulevard 1 angemietet. Bisher war das Unternehmen bereits in Berlin, Lohmar bei Köln und München vertreten.



Ob individuell gestaltete Tische oder Fertigmodelle: In der neu eröffneten Filiale können detailliebende Kunden sich umfassend beraten lassen und ihr Zuhause mit maßgeschneiderten Designerstücken einrichten. Auch unkonventionelle Rohstoffe wie Massivholz und Stahl lassen sich hier in einem selbst designten Möbelstück kombinieren. „Möbel aus hoher Qualität, die der Kunde aktiv mitgestaltet – das ist unser Motto. Unser Online-Shop diente bis jetzt als stärkster Vertriebskanal. Nun möchten wir den stationären Verkauf weiter ausbauen und so den Kundenkontakt intensivieren“, so Mona Portz, Geschäftsführerin der Tischfabrik24 GmbH & Co. KG. „Zusätzlich dazu haben wir den Berliner Showroom in ein Outlet umgewandelt, um unsere Standortkonzepte zu diversifizieren.“ Das Familienunternehmen bietet neben Tischen unter anderem auch Sitzmöglichkeiten und Lampen an und variiert stilmäßig von Landhaus über Industrie bis hin zu modernem Design. „Wir freuen uns, das zehnjährige Jubiläum des Möbelhändlers mit dem Einzug auf den Überseeboulevard gebührend einzuläuten. Durch die repräsentative Fläche wird der neue Mieter für die Passanten sehr präsent sein und so seinen Kundenstamm sukzessive erweitern können“, sagt Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland.

