Pressemitteilung BoxID: 812627 (Ubisoft GmbH)

Ubisoft Heroes: Series 2 der Brandneuen Chibi-Figuren und einzigartige Kollaboration mit Baccarat angekündigt

Die Series 1 der neuen Chibi-Figuren ist ab sofort erhältlich

Ubisoft® gab heute bekannt, dass die Series 1 der Ubisoft Heroes ab sofort im Ubisoft Store und über reguläre Vertriebskanäle erhältlich ist. Zudem erweitert Ubisoft das brandneue Set der Chibi-Figuren, inspiriert durch berühmte Helden aus der Ubisoft-Welt, mit einer Ankündigung der Series 2. Diese kann bereits vorbestellt werden und erscheint am 27. Oktober.



Die Series 2 enthält vier bekannte Charaktere:





Eivor aus Assassin’s Creed Valhalla ist ein aufrichtiger und zuversichtlicher Clanführer der Wikinger, der für den Schutz seiner Leute keine Furcht vor dem Tod zeigt. Trotz seiner großen Verbundenheit zu seinem Clan, ist er ein einsamer Wolf. Getrieben von seinem Traum, seinen Mut zu beweisen, zieht er es vor, alle Aufgaben und Risiken allein zu bewältigen. Die männliche Version von Eivor repräsentiert einen Eroberer, sowie einen tapferen Anführer, der bereit ist, neue Kämpfe für seinen Clan zu gewinnen. Die weibliche Version von Eivor hingegen triumphiert über die Entdeckung eines Burgschatzes nach einem intensiven Raubzug.

Ehrlich, barmherzig und London fast zu sehr liebend, ermutigt die Maske des Herzkönigs die Dedsec-Rekruten, sich der Unterdrückung in allen Formen zu widersetzen – und das mit Stil! Die Maske wurde nach dem Schädel von König Richard III gefertigt, der vor einigen Jahren geborgen wurde, und wird in der Regel mithilfe von Drähten festgehalten. Die zweite Version der Dedsec-Krone Limited Edition enthält farbige LED Leuchtstreifen und verpixelte, grafische Zementierung auf der Krone. Diese ist exklusiv im Ubisoft Store verfügbar.

Der Panda performte seine Moves in den letzten sieben Generationen von Just Dance. Er tauchte zu aller erst im Song „Timber“ von Pitbull ft. Ke$ha in Just Dance 2014. Seitdem ließ er es als Coach ordentlich krachen in Songs wie „I Gotta Feeling“ von den Black Eyed Peas und kürzlich in „Con Calma“ von Daddy Yankee Ft. Snow. Der ikonische Lieblingscharakter der Just Dance-Reihe schließt sich nun der Ubisoft Heroes Collection als farbenfrohe Figur an.





Ubisoft verkündet ebenfalls eine einzigartige Kollaboration mit Baccarat, der renommiertesten Kristallmanufaktur weltweit. Zur Feier des Launch der Series 1 der Ubisoft Heroes, haben sich Ubisoft und Baccarat zusammengetan, um die ikonische Assassin’s Creed-Figur Ezio Auditore mit einer einzigartigen Kreation aus blauem Kristall zu ehren. Diese handgemachte Figur, hergestellt von Baccarats Kunsthandwerkern, symbolisiert das einzigartige Know-How der 256 Jahre alten Krystallmarke. Bekannt für das unnachahmliche Talent seiner Glasbläser, Vergolder, Graveure und Zuschneider hat Baccarat die Ubisoft Heroes-Version von Ezio perfekt nachgebildet und präsentiert den Vorfahren von Desmond Miles in einer „Eagle Vision“-Version. Alle Assassin’s Creed-Fans haben die Möglichkeit, beim Erwerb der Series 1 Figuren-Box, diese außergewöhnliche Figur in limitierter Auflage zu gewinnen.



Fünf goldene Tickets wurden in die Series 1 Figuren-Boxen beigefügt. Diese können ab dem 27. August 2020 erworben werden. Wer ein goldenes Ticket findet, gewinnt die Ezio Adlerauge-Figur von Baccarat.



Alle Informationen und Regeln gibt es hier: ubisoft.com/news/heroescontest

Die Ubisoft Heroes Series 1 kann hier erworben werden.



Die Ubisoft Heroes Series 2 kann hier vorbestellt werden.

Weitere Informationen über Ubicollectibles und dem Ubisoft Heroes-Projekt gibt es auf Instagram und Facebook.

Vom 25. August bis zum 2. September fährt der Ubisoft Store zudem zahlreiche PC-Angebote im Zuge der Digital gamescom Dealz auf. Blockbuster wie Assassin’s Creed Odyssey, The Division 2 oder auch Far Cry 5 sind bis zu 75 % günstiger zu haben, aber auch Klassiker sind im Lineup enthalten. Ein Highlight ist sicherlich der erstmals im Preis reduzierte Season 2 Pass für Anno 1800 mit 20 % Rabatt. Unter folgendem Link geht’s direkt zu den Angeboten: https://ubi.li/2IhxS



About Ubicollectibles Ubicollectibles is a branch of Ubisoft that is composed of a team of genuine video game and geek culture fans who bring to life a wide range of premium, limited-edition collectible products. The Ubicollectibles items are meticulously crafted in close collaboration with the studios to appeal to the fans of Ubisoft’s popular brands. For further information, please visit facebook.com/ubicollectibles.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (