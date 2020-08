Pressemitteilung BoxID: 812414 (Ubisoft GmbH)

Mit Just Dance® 2021 in Bewegung bleiben

40 neue Tracks und über 550 Songs durch Just Dance® Unlimited

Ubisoft® gab heute bekannt, dass Just Dance® 2021, der neueste Teil der erfolgreichsten Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, am 12. November 2020 für Nintendo Switch™, PlayStation®4, für die Xbox One-Gerätefamile sowie für Stadia erscheint. Darüber hinaus wird Just Dance 2021 auch für Xbox Serie X und PlayStation®5 verfügbar sein, sobald diese veröffentlicht werden.



Just Dance ist ein weltweites Entertainment-Phänomen mit mehr als 135 Millionen Spielern auf der ganzen Welt und über 70 Millionen verkaufen Einheiten**. Dieses Jahr bietet Just Dance 2021 den Spielern noch mehr Möglichkeiten zu tanzen:





Über 40 neue Songs und Universen – In Just Dance 2021 gibt es zahlreiche, unterschiedliche Musik, einschließlich „all the good girls go to hell“ von Billie Eilish und „Don’t Start Now“ von Dua Lipa.

Dank des neuen Quickplay-Modus kann man einfacher lostanzen. Für diejenigen, die direkt loslegen wollen, gibt es eine Playlist mit zufälligen Songs direkt auf der Startseite.

Verbesserter World Dance Floor – Tänzer können gleichgesinnte Just Dance-Spieler weltweit in permanenten Wettkämpfen herausfordern. Für ein faires Tanz-Battle werden Spieler mit ähnlichem Level ausgewählt.





Diese Songs sind bereits bestätigt und weitere werden folgen:





“Señorita” von Shawn Mendes & Camila Cabello

“Dance Monkey” von Tones And I

“Que Tire Pa Lante” von Daddy Yankee

“Don’t Start Now” von Dua Lipa

“Temperature” von Sean Paul

“Feel Special” von TWICE

“Juice” von Lizzo

“all the good girls go to hell” von Billie Eilish

“In The Navy” von The Sunlight Shakers

“Zenit” von ONUKA

“Heat Seeker” von DREAMERS





Neben diesen neuen Songs können sich die Spieler auch über die Rückkehr der klassischen Just Dance-Spielmodi freuen:





Sweat-Modus – Tänzer starten mit dem Sweat-Modus ihr eigenes Workout und lassen sich von den verbrannten Kalorien und der getanzten Zeit motivieren!

Kids-Modus – Der Kids-Modus wurde extra für die jüngeren TänzerInnen entwickelt. Acht neue, kinderfreundliche Songs und Choreografien warten auf sie und sorgen für ein spaßiges Tanzerlebnis.

Koop-Modus – Hier schließen sich die Spieler mit ihren Freunden zusammen und können dank der Rückkehr des Koop-Modus ihre Punkte kombinieren und gemeinsam den Dance Floor erobern!

Just Dance® Unlimited*** – Mit Just Dance Unlimited, dem Abonnement-basierten Streaming-Dienst, erhalten Spieler Zugang zu über 550 Songs, zu welchen über das Jahr hinaus neue und exklusive Songs ergänzt werden. Jede Kopie von Just Dance 2021 beinhaltet einen einmonatigen kostenlosen Zugang!****





Die Just Dance Controller App ist für alle Plattformen verfügbar und macht mittels seiner Handy-Scoring-Technologie das Spiel für Besitzer der aktuellen Generation zugänglicher. Die App ermöglicht bis zu sechs Spielern, ohne zusätzliches Zubehör zu tanzen. Diese App ist kostenlos für iOS und Android™ erhältlich.

Die neuesten News zu Just Dance 2021, der Just Dance Controller App und Just Dance Unlimited gibt es unter: justdancegame.com



Weitere Infos gibt es auf Twitter und unter #JustDance2021



Und auf Instagram unter @justdance_de



*Quelle: NPD, GfK & GSD – August 2017 **Quelle: Ubisoft ***Just Dance Unlimited ist ein zusätzlicher Abonnement-Dienst, erhältlich für Just Dance 2017, Just Dance 2018, Just Dance 2019, Just Dance 2020 und Just Dance 2021 ****ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN. Erfordert Internetzugang und eine Konto-Registrierung. Nach der Probezeit ist für den fortlaufenden Zugang zu Just Dance Unlimited eine Gebühr erforderlich.

