MONOPOLY® für Nintendo Switch™ ist ab sofort erhältlich

Ubisoft® und Hasbro® kündigten heute an, dass das allzeit beliebte Brettspiel MONOPOLY ab sofort auf der Nintendo Switch™ erhältlich ist.



Der Trailer kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/8eASRLIgghE



Ubisoft bringt das berühmte Spiel auf Nintendos neueste Konsole. Spieler jeden Alters können somit zu jeder Zeit und an jedem Ort auf das Spiel zugreifen, egal ob zu Hause, auf dem TV-Bildschirm oder unterwegs im Tabletop-Modus. Durch das HD Rumble Feature der Nintendo Switch-Konsole fühlen MONOPOLY-Fans das Rollen der Würfel in ihren Händen. Bis zu sechs Spieler können sowohl online als auch offline gegeneinander antreten. Mit ansteigendem Fortschritt gewinnen Spieler zudem Belohnungen, schalten neue exklusive Inhalte frei und sehen, wie die Stadt vor ihren Augen aufblüht.



Mit MONOPOLY für Nintendo Switch spielen die Fans, wie es ihnen gefällt. Mit sechs offiziellen Hausregeln, einem Schnelleres-Spiel-Modus und Spezial-Zielen, die die Runden verkürzen sollen, hält das Spiel etwas für jeden bereit. Aktionskarten erlauben es den Spielern, den Ablauf der Ereignisse zu verändern. Durch einen geschickten Einsatz helfen sie ihnen, sich schneller über das Brett zu bewegen, Gegner zu bestrafen oder zusätzliches Geld zu verdienen.



Mehr Informationen über Monopoly für Nintendo Switch erhalten Sie unter www.ubisoft.com



About Hasbro



Hasbro (NASDAQ: HAS) is a global play and entertainment company committed to Creating the World's Best Play Experiences. From toys and games to television, movies, digital gaming and consumer products, Hasbro offers a variety of ways for audiences to experience its iconic brands, including NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP and MAGIC: THE GATHERING, as well as premier partner brands. The Company's Hasbro Studios and its film label, Allspark Pictures, are building its brands globally through great storytelling and content on all screens. Through its commitment to corporate social responsibility and philanthropy, Hasbro is helping to make the world a better place for children and their families. Learn more at www.hasbro.com, and follow us on Twitter (@Hasbro & @HasbroNews) and Instagram (@Hasbro).

Ubisoft GmbH

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed, Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2016-2017 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.460 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ubisoft.com.



The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used with permission © 2017 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro to Ubisoft Entertainment. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Games software © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. © 2017 Nintendo. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.





