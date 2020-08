Pressemitteilung BoxID: 810633 (Ubisoft GmbH)

Hyper Scape™ ab sofort kostenlos für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar

Neue Inhalte in Season 1: "Das oberste Prinzip" enthüllt

Hyper Scape™ ist ab sofort für PC, PlayStation® 4 und der Xbox One Gerätefamilie verfügbar. Gleichzeitig startet mit “Das oberste Prinzip“ Season 1 der neuen IP von Ubisoft®. Hyper Scape ist ein urbanes, schnelles, free-to-play Battle Royale-Spiel und wurde von Ubisoft Montreal entwickelt. Angesiedelt in der virtuellen Stadt Neo Arcadia, kämpfen bis zu 100 Spieler darum, sich als Champion des Hyper Scape küren zu dürfen.



Der Trailer zum Launch von Hyper Scape kann unter folgendem Link gefunden werden: https://www.youtube.com/watch?v=96v_bu4Wp3o&feature=emb_logo



Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.



Hyper Scape bringt neuen Wind in das Battle Royal-Genre, indem es innovative Gameplay-Mechaniken wie Hacks, die Fusion, den Zerfall, dem Showdown und vieles mehr einführt.Von Grund auf für Content Creator konstruiert, bietet die CrownCast™ Erweiterung zusammen mit Twitch eine einzigartige Zuschauererfahrung und neue Möglichkeiten, wie die Streamer mit ihrer Community live interagieren können.



„Wir sind besonders stolz auf den heutigen Launch für PC, PS4 und Xbox One. Wir haben die letzten zwei Jahre hart daran gearbeitet und freuen uns zu sagen, dass dies erst der Anfang ist,“ sagt Graeme Jennings, Executive Producer von Hyper Scape. „Mit unserem schnellen urbanen Gameplay und der einzigartigen CrownCast Twitch Erweiterung liefern wir neue Wege, ein Battle Royal zu spielen und damit zu interagieren.“



DIE STORY VON HYPER SCAPE STARTET IN SEASON 1



Season 1 bildet den Auftakt für die übergreifende Story von Hyper Scape: In dem von Prisma Dimensions geschaffenen Hyper Scape gibt es ein Rätsel, das die Spieler lösen müssen. In Season 1 können Spieler Speicherfragmente finden, die mehr Details über bestimmte Charaktere und Ereignisse verraten. Jede Woche wird ein neues Speicherfragment irgendwo in der Spielwelt versteckt sein, welches die Spieler suchen und finden können. Zusätzlich zu den Speicherfragmenten wird es zu Season 1 und den folgenden Seasons Comics geben, die so die Geschichte von Hyper Scape weiter ausbauen werden.



NEUE INHALTE DER SEASON 1



Season 1 von Hyper Scape bringt mit der Libelle eine brandneue Waffe mit mittlerer Reichweite, sowie einen neuen Hack. Mit Magnet können nichtsahnende Gegner eingefangen werden. Season 1 beinhaltet insgesamt 11 Waffen und 11 Hacks. Zusätzlich zum Solo- und Squad Crown Rush Modus, sind weitere zeitlich limitierte Events für Season 1 geplant.



NEUE FEATURES FÜR DIE CROWNCAST ERWEITERUNG AUF TWITCH



Die erste Season von Hyper Scape bringt ein neues Feature für die innovative Hyper Scape Crowncast Twitch Erweiterung: Kudos, ein Tool, das es Zuschauern erlaubt, ihre Streamer zu unterstützen und auf die aufregendsten Momente zu reagieren. Durch Kudos kann man besondere In-Game-Effekte im Match des Streamers erscheinen lassen – Kudos können mit Twitch Bits gekauft werden, einer virtuellen Währung, mit der der man seinen Support für den Streamer zeigen kann.



Mithilfe von Hyper Scape Crowncast können die Zuschauer durch das Schauen von Streams auch in ihrem Battle Pass voranschreiten. Die Streamer können außerdem mit ein paar Klicks die Zuschauer in ihr Squad einladen. Die Möglichkeit für Events zu stimmen, die einen direkten Einfluss auf das Spiel haben, wird in Season 1 noch durch das “Tödlicher Nahkämpfer“-Event erweitert. Während des “Tödlicher Nahkämpfer“-Events können Nahkampfwaffen Gegner mit nur einem Schlag ausschalten. Insgesamt sind bereits neun Events in der Hyper Scape Crowncast Erweiterung vorhanden.



Um den Launch mit der Community zu feiern, können die Zuschauer exklusive Hyper Scape-Emotes auf Twitch freischalten. Vom 17. August bis zum 31. August, wenn die Zuschauer den Kanal abonnieren, ein Abonnement verschenken oder mit mindestens 300 Bits cheeren, erhalten sie von Hyper Scape inspirierte Emotes, die sie im Chat verwenden und dauerhaft behalten können. Hyper Scape-Emotes sind eine einzigartige Gelegenheit, das neue Spielerlebnis auf Twitch zu feiern.



SEASON 1 BATTLE PASS





Season 1 von Hyper Scape bietet außerdem neue kosmetische Items durch den Battle Pass. Der Battle Pass bietet eine kostenlose- und eine Premiumspur und bietet 100 Stufen an exklusiven Items, die während dieser Season freigeschaltet werden können. Die Premiumspur des Battle Pass ist für 950 Bitcrowns erhältlich. Spieler können Bitcrowns entweder durch das Spielen des Spiels verdienen oder sie auch bei Ubisoft oder anderen First-Party Stores kaufen. Wie auch schon bei der Open Beta, können Spieler, die die Hyper Scape Crowncast Erweiterung aktiviert haben, in ihrem Battle Pass einfach durch das Schauen der Streams aufsteigen. Zusätzliche kosmetische Items sind im In-Game Shop verfügbar.



Mehr Informationen zu Hyper Scape unter: https://hyperscape.com/



