Ubisoft® gab heute bekannt, dass Season 3: Shadow Rising von Hyper Scape ab sofort auf PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One und Xbox Series X/S spielbar ist. Hyper Scape stellt in Season 3 exklusive Inhalte vor, darunter eine überarbeitete Karte, einen neuen Hack, neue Story-Elemente, einen neuen 100-Stufen Battle Pass und neue Anpassungsgegenstände.



Der Trailer zu Season 3: Shadow Rising kann unter folgendem Link gefunden werden: https://youtu.be/wmIOhFIGcWE



NEO ARCADIA 2.0 KARTE

Die deutlich überarbeitete Neo Arcadia 2.0 Karte soll Veteranen und neuen Spieler:innen ein gleichgesetztes Spielerlebnis ermöglichen. Die Karte erhält neue Wahrzeichen, abwechslungsreicheres Terrain und besser gekennzeichnete Zonen zum Erkunden. Neo Arcadia 2.0 bietet mehr Abwechslung, um jeden Kampfkonflikt so einzigartig wie möglich zu gestalten. Nur die Schnellsten überleben.



FIREWALL HACKSeason 3 führt den neuen Hack Firewall ein, um die spannenden Herausforderungen in den Hyper-Scape-Matches weiterzuführen. Beim Einsetzen wird eine Barriere erschaffen, die gegnerische Projektile abwehrt, während eigene Projektile sowie die des eigenen Squads hindurch geschossen werden können.



NEUE GAME-FEATURES

Season 3 führt einen optimierten neuen Hub Flow ins Hauptmenü ein, um ein schnelleres und interaktiveres Erlebnis zu bieten. Dabei wird der Squad mit der gesamten Ausstattung angezeigt und zudem kann während des Matchmakings der Shop betreten und die Ausstattung angepasst werden. Weniger Wartezeit bedeutet mehr Chancen, die Krone zu gewinnen!



Hyper Scape wird in Season 3 umstrukturiert und erhält drei Always-On Spielmodi:





Kronenjagd-Squad – 60 Spieler:innen, Ranglistenspiel

Kronenjagd-Rush Solo – 60 Spieler:innen, Normales SpielTeam-Deathmatch 6v6, Normales Spiel





SEASON 3 BATTLE PASSHyper Scape Season 3: Shadow Rising beinhaltet einen100-Stufen großen Battle Pass mit exklusiven Anpassungsgegenständen, der sowohl als kostenlose als auch als Premium-Variante zur Verfügung steht.





Die Premium Variante des Battle Passes ist für 950 Bitcrowns erhältlich und schaltet das Ace Shrine Fox-Outfit, einen Waffenanhänger und den legendären Dragonfly-Waffenskin frei.

Das Hyper Battle Pass Bundle ist für 2.250 Bitcrowns verfügbar und schaltet 25 Battle Pass-Stufen samt kosmetischen Gegenständen frei, darunter das Rook Divided-Outfit.





Der Premium Battle Pass von Season 3 enthält zahlreiche exklusive Gegenstände, einschließlich zwei legendärer Outfits, acht weitere Outfits, 33 Waffenskins, 13 Nahkampfwaffen, acht Einsatzkapseln und vieles mehr. Season 3 führt außerdem neue Champions ein – einschließlich Roller Girl – und eine neue Anpassungskategorie, in der Anhänger an Waffen angebracht werden können.



Bitcrowns können durch das Spielen des Spiels oder durch den Erwerb von Bitcrown-Packs im Ubisoft Store freigeschaltet werden. Zuschauer:innen können ihren Battle Pass-Fortschritt vorantreiben, indem sie Hyper Scape-Streams auf Twitch mit der Crowncast-Aktivierung anschauen.



Season 3 bietet ebenfalls zwei Starter Packs, die Spieler:innen den Einstieg in das Spiel erleichtern:





Prisma Security Pack, inklusive epischem Outfit, einem Emote und 1.000 Bitcrowns

Season 3 Starter Pack, inclusive epischem Outfit, einer Waffe, einer Einsatzkapsel und 2.875 Bitcrowns





PlayStation Plus-Mitglieder erhalten das neue kostenlose Season 3 PS+ Remedy Pack, inklusive eines exklusiven, seltenen Outfits und eines Waffen-Skins für Noor.

DIE GESCHICHTE VON SEASON 3: EIN SCHATTENTEMPEL ERHEBT SICH IN DER HYPER SCAPETrotz der vielen Versprechen von Prisma Dimensions, dass alles unter Kontrolle wäre, wird Neo Arcadia weiterhin von seltsamen Anomalien heimgesucht. Die mysteriösen, schwebenden Konstrukte, die nach dem Blackout aufgetaucht sind, haben sich zu einem Tempel formiert, der hoch über der Skyline der Stadt schwebt. Basilisk ist der erste Anwärter, der einen Weg hinaufgefunden hat.



Im Inneren konfrontiert Basilisk eine uralte Macht von Hyper Scape: Tower. Diese uralte Macht behauptet, dass sie Teile von sich selbst verloren hätte und beauftragt Basilisk somit, diese im Austausch für Macht und Ruhm zu finden. Basilisk rekrutiert ein neues Mitglied, den unberechenbaren Hacker Huo Shu, um das Hauptquartier von Prisma für eines dieser Fragmente zu überfallen. In der Zwischenzeit bereiten sich Prismas Truppen unter der furchtlosen Führung von Nikita und seinem neuen Vollstrecker Bai Hu darauf vor, diese Anomalien auf jede erdenkliche Weise zu zerstören.



Jede Woche können Speicherfragmente eingesammelt werden, um die Geheimnisse von Season 3 zu enthüllen. Zusätzlich wird die Geschichte von Basilisk und Tower in der dritten Ausgabe der Hyper Scape -Comics erscheinen, die in einzelnen Kapiteln im Laufe der Season 3 veröffentlicht werden.



About Hyper Scape

Hyper Scape is a fast-paced and futuristic free-to-play shooter developed by Ubisoft Montreal and now available on PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series S | X. Set in the virtual city of Neo-Arcadia, up to 60 players face each other to become champion of the Hyper Scape.

