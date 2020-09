Ubisoft® gab heute zur Feier des 10-jährigen Jubiläums in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms die Neuveröffentlichung von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel – Complete Edition bekannt. Die Complete Edition, inklusive den herunterladbaren Inhalten Knives Chau und Wallace Wells, wird im Winter 2020 für PlayStation®4, die Xbox One Gerätefamilie, Nintendo Switch™, Stadia, Windows PC und UPLAY+*, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar sein.*



Der Trailer zu Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: das Spiel – Complete Edition kann unter folgendem Link gefunden werden: https://www.youtube.com/watch?v=_gL71AXwf5M&feature=emb_logo



Mit der Rückkehr von Scott Pilgrim entdecken die Spieler das geliebte 2D Arcade-Style Prügelspiel, das durch die gefeierte Graphic Novel Serie und den Universal Pictures Film von 2010 inspiriert wurde, auf ein Neues. Die Spieler haben die Gelegenheit sich noch einmal in die 8-bit Animationen von Paul Robertson, den von Kritikern gefeierten Soundtrack von Anamanaguchi und die Retro Zwischensequenzen erschaffen von Bryan O’Malley, dem Schöpfer der Scott Pilgrim vs. The World Graphic Novel Serie, zu verlieben.



In dieser einzigartigen Mischung aus Style, Humor und klassischem Gameplay helfen die Spieler im Namen der Liebe Scott Pilgrim dabei, sich gegen Feinde, inklusive der Liga der Sieben bösen Exfreunde, zu verteidigen. Um dies zu tun, können die Spieler in die Rollen von Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills und weiteren unvergesslichen Charakteren schlüpfen, die ihre eigenen individuellen Moves und Attacken besitzen. Durch das Verdienen von Erfahrungspunkten können Charaktere in ihrer Stufe aufsteigen und eine Vielzahl von tödlichen Attacken lernen.



Zusätzlich haben Spieler die Möglichkeit, sich mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammen zu schließen, um Gegner zu bekämpfen, Leben und Münzen zu teilen und sich gegenseitig wiederzubeleben. Freunde können ebenfalls in Minispielen, wildem Völkerball oder in epischen Kämpfen bis zum letzten Überlebenden gegeneinander antreten.



