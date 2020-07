Pressemitteilung BoxID: 808312 (Ubisoft GmbH)

Brawlhalla: Hitzewellen-Sommer-Event 2020 gestartet

Jährliches Event kehrt mit neuen Skins und vielem mehr zurück

Ubisoft® gab heute bekannt, dass das Hitzewellen-Sommer-Event 2020 ab sofort bis zum 12. August verfügbar ist. Ab heute können Spieler Zugang zu brandneuen und wiederkehrenden Skins, Avatare und mehr erhalten.

Das Hitzewellen-Sommer-Event 2020 bringt den Spielern folgende neue Inhalte:



Neue Inhalte für 2020:





Insel-Azoth Skin mit zwei Waffenskins, verfügbar für 140 Mammoth-Münzen

Hotshot-Vektor Skin mit zwei Waffenskins, verfügbar für 140 Mammoth-Münzen

Hitzewellen-Farben für alle Legenden, verfügbar für 1.500 Gold oder jeweils 10 Mammoth-Münzen

2020 exklusives Hitzewellen-Podium mit subtilen Animationen, verfügbar für 240 Mammoth-Münzen





Wiederkehrende Hitzewellen-Items





Endless Heatwave animierter Avatar, verfügbar für 60 Mammoth-Münzen

Ice-Koream Avatar, verfügbar für 6.000 Gold





Wiederkehrende Skins, verfügbar für 140 Mammoth-Münzen und mit jeweils 2 Waffenskins





Prügel-Papa Isaiah (kommt mit einer animierten Grillkanone mit Steaks)

Thor am Ufer

Atlantischer Orion

Wipeout Nix

Hundstage-Mordex

Poolparty Diana

Wasserkriege-Cross





Am 6. August startet Brawlhalla auf iOS- und Android-Geräten mit vollständig anpassbaren Touchscreen-Steuerungsoptionen und Crossplay. Die Spieler können sich unter https://www.brawlhalla.com/play für ihre mobilen Geräte registrieren.



Brawlhalla unterstützt Crossplay für mehr als 40 Millionen Spieler auf Nintendo Switch™, PlayStation®4, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie Windows PC. Schon bei der Veröffentlichung haben Mobile-Spieler Zugriff auf Crossplay.



Weitere Informationen zu Brawlhalla gibt es unter: http://www.brawlhalla.com



Für weitere News zu Ubisoft besuchen Sie bitte news.ubisoft.com.



