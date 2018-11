EfTD Germany trauert um Joachim Konrad Misiewicz

19.11.18

Die European finTyre Distribution Germany Holding GmbH und ihr Unternehmen tyre1 trauern um Joachim Konrad Misiewicz. Der Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Reifen + Räder GmbH verstarb am 16. November 2018 im Alter von 81 Jahren. Die herausragende Unternehmerpersönlichkeit zeichnete sich stets durch Weitblick, Willenskraft und schöpferischen Tatendrang aus.



Im Jahr 1986 hatte Joachim Konrad Misiewicz die Vertriebsgesellschaft Reifen + Räder mit Sitz in Karlsbad gegründet. Binnen weniger Jahre baute er das Unternehmen zu einem namhaften Großhändler der Reifen-Branche aus. Mit der Integration in die REIFF Unternehmensgruppe legte er 1992 den Grundstein für weitere Expansionen. Mit Herz und Leidenschaft führte Joachim Konrad Misiewicz seinen Betrieb, bis er 2002 in den verdienten Ruhestand wechselte.



tyre1 ging 2015 aus dem Zusammenschluss von Reifen + Räder mit den drei anderen Großhandels-Unternehmen der REIFF Gruppe hervor. Seit 2017 ist tyre1 ein Unternehmen der European finTyre Distribution Germany Holding.



Das Unternehmen sowie die ehemaligen Mitarbeiter und Kollegen von Joachim Konrad Misiewicz nehmen Anteil am Verlust der Familie Misiewicz.

