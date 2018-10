Zypern ist ab Sommer 2019 neue TUI fly-Destination im Mittelmeer

17.10.18



Vier wöchentliche Flüge von Düsseldorf und Frankfurt nach Larnaca

Über 20.000 Sitzplätze im Sommerflugplpan

TUI fly Flotte wächst - 737 MAX wird auf den Namen Larnaca getauft

TUI-Hotelmarken bauen ihr Programm auf Zypern weiter aus

Zyperns Tourismusminister erwartet erfolgreiches Tourismusjahr





Mit Larnaca auf Zypern erweitert TUI fly das Streckennetz zum Sommer 2019 um eine Destination, die als touristisches Multitalent gilt. Ab dem 2. Mai 2019 wird TUI fly Flüge zur Mittelmeerinsel aufnehmen und jeweils dienstags und donnerstags von den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt starten. Insgesamt bietet der beliebte Ferienflieger damit über 20.000 Sitzplätze nach Zypern an.



„2019 werden wir unsere Flotte planmäßig auf insgesamt 39 Boeing 737 erweitern und somit auch mehrere Neuanflüge durchführen. Um unsere enge Beziehung zu unseren Zielgebieten zu betonen, werden alle werksneuen Flugzeuge den Namen einer Destination tragen. Wir freuen uns daher, im kommenden Jahr eine neue Boeing 737 MAX auf den Namen Larnaca zu taufen. Damit unterstreichen wir die wachsende Bedeutung Zyperns für den deutschen Reisemarkt, die zuletzt mit einem umfangreichen Programmausbau der TUI-Hotelmarken einhergegangen ist“, sagt Roland Keppler, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUIfly GmbH.



Zyperns Tourismusminister Georgios Lakkotrypis begrüßt diese positive Entwicklung: „Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Zyperns. Das erweiterte Flugangebot von TUI erlaubt es nun noch mehr Urlaubern, unsere schöne Insel zu entdecken. Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit TUI und freuen uns auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2019.“



Die Vielseitigkeit der Insel spiegelt sich auch im Hotelangebot wider. Ob Familien, Paare oder Millennials – den TUI-Gästen stehen rund 220 Hotels auf der drittgrößten Mittelmeerinsel zur Auswahl. Vor allem die eigenen Hotelkonzepte, wie TUI Sensimar und Suneo Club erfahren zum Sommer 2019 einen umfangreichen Ausbau. Auch die beliebten Hotels von TUI Family Life und Best Family sind auf Zypern vertreten und bieten somit beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Familienurlaub.



Während Badeurlauber Entspannung an den zahlreichen Stränden Zyperns finden, schätzen Aktivurlauber die Region rund um Paphos mit dem angrenzenden Troodos-Gebirge, das zu ausgiebigen Wanderungen einlädt. Wer es gern etwas lebhafter mag, für den bietet die Studentenstadt Limassol mit ihrer ausgeprägten Bar- und Restaurantszene den perfekten Mix.

