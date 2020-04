Pressemitteilung BoxID: 796426 (TUI AG)

TUI pausiert Reiseprogramm vorerst bis einschließlich 15. Mai

.



• Deutsche wollen wieder reisen, sobald dies möglich ist

• TUI bereitet sich auf Neustart im Tourismus vor

• TUI Urlauber werden doppelt mit Treue-Bonus und Zusatzguthaben belohnt

• Reisen bis Ende Mai können gebührenfrei umgebucht werden



TUI Deutschland wird ihr weltweites Reiseprogramm vorerst bis zum 15. Mai pausieren. Für mehr Planungssicherheit bietet TUI zudem für alle Reisen bis Ende Mai gebührenfreie Umbuchungen auf einen späteren Zeitpunkt inklusive Treuebonus.



„Zwar ist heute noch nicht klar, wann Reisen wieder beginnen können, allerdings haben wir schon heute die Gewissheit, dass die Deutschen wieder reisen wollen, sobald dies möglich ist“, sagt Hubert Kluske, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing TUI Deutschland. TUI bereitet sich derzeit auf einen Neustart im Tourismussektor vor. Für Kluske ist denkbar, erst einmal wieder Reisen innerhalb Deutschlands anzubieten. „Wir stehen bereits in en-gem Austausch mit den Regierungen in unserem Heimatmarkt und den Urlaubsländern. Sobald einzelne Länder grünes Licht geben, sind wir in der Lage, Reisen dorthin anzubie-ten. Wir gehen davon aus, dass wir im Hochsommer wieder Gäste in verschiedene Urlaubs-ziele fliegen werden.“



TUI Urlaubern, deren Reise bis zum 15. Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nun abgesagt werden musste, werden mit einer Zusatzgutschrift von bis zu 150 Euro belohnt, wenn sie sich mit ihrem Reiseguthaben für einen neuen Termin entscheiden. Zusätzlich erhalten alle TUI Kunden, die bis Ende Juni ihre nächste Reise buchen oder umbuchen, einen Treuebonus von bis zu 100 Euro pro Person. „Unsere Reisegutscheine werden zu-nehmend von unseren Kunden angenommen. Die Kombination aus Treuebonus, Zusatz-guthaben und umfangreichem TUI Reiseprogramm bis Ende Oktober 2021 erleichtert Vielen die Entscheidung für eine neue Urlaubsbuchung“, so Kluske.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (