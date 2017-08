Mit TUI unterwegs auf dem Kontinent der Kontraste

Ob einzigartige Küstenlandschaften, Trendmetropolen wie Melbourne und Sydney oder Wanderparadiese in Nationalparks: Australien hält für seine Besucher einiges bereit. Der weltweit führende Touristikkonzern TUI bietet seinen deutschen Gästen in Australien 43 verschiedene Bus- und Mietwagen-Touren sowie Kurzreisen an.



Unvergesslich ist die Kurzreise ,,Reefsleep‘‘: In einer Kleingruppe geht es mit einem Boot von Airlie Beach zum Great Barrier Reef. Optional haben Urlauber dort die Möglichkeit, an einem Tauchgang oder einem Helikopterflug teilzunehmen. Nach einem gemeinsamen Barbecue auf dem Boot genießen sie die Nacht unter freiem Himmel auf einer komfortablen Matratze. Eine Nacht ab/bis Airlie Beach kostet ab 281 Euro pro Person mit Vollpension.



Die 23-tägige Erlebnisrundreise ,,Traumzeit Australien‘‘ startet in Melbourne. Von dort aus geht es im Bus mit einer deutschsprachigen Reiseleitung an Bord zunächst die Küste entlang, dort wird an der Känguru-Insel Halt gemacht. Diese gilt unter Tierfreunden als absolutes Muss. Im weiteren Verlauf der Reise stehen unter anderem das Rote Zentrum mit dem legendären Ayers Rock sowie die einzigartige Natur des Great Barrier Reefs auf dem Programm. 23 Tage ab Melbourne/bis Sydney mit Verpflegung gemäß Programm kosten ab 6.844 Euro pro Person zuzüglich Flügen.



Wer die Sonnenküste Australiens in vollen Zügen genießen möchte, bucht die Rundreise ,,Die Ostküste entspannt genießen‘‘. Bei dieser Selbstfahrerreise geht es von Sydney nach Cairns oder umgekehrt. Hierbei ist auch die Buchung einer Teilstrecke von Brisbane nach Cairns möglich. Die Teilnehmer erleben die weltgrößte Sandinsel Fraser Island ebenso wie den Trubel der Traummetropole Sydney. 18 Tage ab/bis Cairns kosten ab 1.659 Euro pro Person mit Verpflegung gemäß Programm.





