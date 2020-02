Pressemitteilung BoxID: 785731 (TSV Frickenhausen 1893 e.V)

Für Leute, die nicht aus der Reihe tanzen wollen: "Modern Line Dance-Party" am Samstag, 14.03.2020 in Frickenhausen

Wer vor Kurzem die Modern Line Dance Party im Kulturzentrum Metzingen verpasst hat, dem eröffnet sich hier eine neue Gelegenheit, einen unterhaltsamen Nachmittag zu erleben und das Tanzbein zu schwingen: Die nächste Modern Line Dance Party findet am Samstag, 14. März 2020, von 14:00-18:30 Uhr in der Festhalle, Erich-Scherer-Zentrum, in Frickenhausen statt. Gäste und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm bei Kaffee und Kuchen freuen und den neuen Tanzstil „Modern Line Dance“ ausprobieren sowie bei den vielseitigen Mitmachtänzen aktiv werden: Ob Rumba, ChaChaCha, Latino-Tänze, Tänze der 50er Jahre, Langsamer Walzer, Tango, Partytänze oder Country Western Line Dance, hier wird alles in Reihe getanzt! Und wer nur zuschauen möchte, wird ein abwechslungsreiches Programm vorfinden: Das Highlight sind die Deutschen Hip Hop-Meister 2018/2019 „X-Rated“ die coole Hip Hop-Moves vom Feinsten präsentieren. Auch Salsa-Freunde kommen auf ihre Kosten: die Besucher können beim Salsa Line Dance mittanzen und Cubamoves aus Nürtingen präsentiert eine Salsa-Show. Die Line Dancers und Lady Solo vom TSV Frickenhausen werden Showtänze präsentieren, z.B. eine Choreo aus dem Musical „Grease“ oder einen Tango Argentino.



Der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen unter Telefon 07022/44602.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (