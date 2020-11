TROBOLO® freut sich den Produktlaunch des neuen, kinderfreundlichen TROBOLO® KitaBoem in Deutschland, Frankreich und Großbritannien bekanntzugeben. Das neue Outdoor-Modell ist eine modifizierte Version des altbekannten TROBOLO® KersaBoem. Der Hauptunterschied ist die zweite, kleinere Toilette für Kinder, die neben der standardmäßigen Trenntoilette für Erwachsene platziert ist. Mit zwei voll funktionsfähigen Trenntoiletten ausgestattet, kann das Produkt von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen komfortabel genutzt werden, was es zur idealen Lösung für Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und den Familienkreis mit Kindern macht.



Während die Trenntoilette für Erwachsene der des TROBOLO® KersaBoem gleicht, verfügt die Kindervariante über einen angepassten Trenneinsatz, dazugehörige Behälter sowie ein eigenes natürliches Abluftsystem und ist speziell auf die Nutzung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren ausgelegt. Es beinhaltet auch einen Spritzschutz, der verhindert, dass Urin über den Toilettenrand spritzen kann.



Um die Toilettenerfahrung für die NutzerInnen des TROBOLO® KitaBoem noch komfortabler zu machen, ist ein Kinder Toilettenhocker im Set mit inbegriffen sowie ein zweiter Toilettenpapierhalter direkt neben der Kindertoilette platziert. Zu erwähnen ist auch der speziell für die Kindertoilette angefertigte Toilettendeckel mit lustigem Cartoon-Design in Form eines lachenden Tiers.



TROBOLO® ist ein junges, deutsches Unternehmen mit Hauptquartier in Hannover, das autarke Trenntoiletten fertigt. Ein TROBOLO® wird nicht nur in seiner Funktionalität, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette höchsten Nachhaltigkeitsstandards gerecht. Dies beinhaltet die ökologische Herkunft der Rohmaterialien, eine sozialverträgliche Arbeitsweise sowie die Einhaltung der hohen ethischen Standards in allen Bereichen. Die Produkte werden ausschließlich von einem mittelständischen Handwerksbetrieb gefertigt, die verwendeten Rohmaterialien sind FSC®-zertifiziert und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.



Alles auf einen Blick:



• Das neue TROBOLO® KitaBoem beinhaltet zwei Trenntoiletten: eine standardmäßige für Erwachsene und eine für Kinder zwischen 2-6 Jahren.

• Die Kindertoilette verfügt über eigene Flüssigkeits- und Feststoffbehälter (11 Liter) sowie einen Trenntoiletteneinsatz mit Spritzschutz, der speziell für die Nutzung von Kindern ausgelegt ist.

• Das Set beinhaltet den Lieferumfang des TROBOLO® KersaBoem plus Kinder Toilettenhocker, Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter für die Kindertoilette, ein zweites Abluftsystem sowie einen zweiten Toilettenpapierhalter.

• Es ist geruchsneutral durch zwei Trenn- und Abluftsysteme, einfach und hygienisch zu entleeren sowie autark ohne Wasser und Chemie.

• Zur Erstinbetriebnahme ist im Lieferumfang alles enthalten. Die Aufstellung kann Anschluss- und fundamentfrei sowie ohne Werkzeug erfolgen.

• Ein sicherer Betrieb auch bei Minusgraden ist auch im Winter gesichert.

• Das Türschloss mit Edelstahlriegel inklusive Besetztzeichen sichert die Privatsphäre und es ist von außen durch Vorrichtung für Vorhängeschloss abschließbar.

• Dimensionen: 216x121x105cm (wie TROBOLO® KersaBoem)

• Gewicht 170kg

• Preis 2.389,00 €

